Zapasy ropy naftowej w USA w tygodniu zakończonym 9 października zmniejszyły się o 11,12 mln baryłek, według szacunków Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API). Informuje o tym OilPrice. Tydzień wcześniej API szacował spadek zapasów na 2,09 mln baryłek.

Zapasy komercyjne i rezerwa strategiczna

W ciągu ostatnich 26 tygodni komercyjne zapasy ropy, z wyłączeniem Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej USA (SPR), zmniejszyły się o ponad 51 mln baryłek. Jednocześnie, według API, zapasy ropy naftowej w USA są w przybliżeniu na poziomie z początku roku. Publikacja wiąże to między innymi z wcześniejszym uwolnieniem ropy z rezerwy strategicznej.

W tygodniu do 9 października ropa ze SPR nie była uwalniana w celu uzupełnienia zapasów komercyjnych. Wielkość rezerwy wynosiła 283 mln baryłek, czyli o 431 mln baryłek mniej niż jej maksymalna pojemność. Według powszechnej oceny operacyjne minimum zapasów w SPR wynosi od 250 mln do 300 mln baryłek: poniżej tego poziomu mogą pojawić się trudności z efektywnym przepompowywaniem i przetwarzaniem ropy.

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Wydobycie i zapasy produktów naftowych

Wydobycie ropy w USA w tygodniu zakończonym 2 października wzrosło do 13,979 mln baryłek dziennie wobec 13,955 mln baryłek dziennie tydzień wcześniej. To o 350 tys. baryłek dziennie więcej niż rok wcześniej.

Zapasy benzyny w tygodniu do 7 października wzrosły o 1,1 mln baryłek, podczas gdy w poprzednim tygodniu zmniejszyły się o 1,37 mln baryłek. Według najnowszych danych amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej, przed tym okresem sprawozdawczym zapasy benzyny były o 6% niższe od średniej pięcioletniej dla tej pory roku.

Zapasy destylatów zmniejszyły się o 1,5 mln baryłek po wzroście o 461 tys. baryłek tydzień wcześniej. Przed okresem sprawozdawczym ich poziom był o 12% niższy od średniej pięcioletniej. Zapasy ropy w Cushing, punkcie dostaw dla kontraktów terminowych WTI, wzrosły o 1,823 mln baryłek po wzroście o 866 tys. baryłek w poprzednim tygodniu.

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