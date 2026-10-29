Administracja Trumpa ostatecznie zatwierdziła federalną zasadę, zgodnie z którą zarządcy świadczeń aptecznych (PBM) będą zobowiązani ujawniać pracodawcom informacje o wszystkich rodzajach otrzymywanego wynagrodzenia. Nowe wymogi zaczną obowiązywać 1 lipca 2027 roku, informuje STAT News.

Jakie dane ujawnią PBM

PBM, które zarządzają wydatkami na leki na receptę dla pracodawców i pracowników, będą musiały informować swoich klientów o płatnościach i wynagrodzeniach od producentów leków, firm konsultingowych i innych podmiotów. Zakres informacji obejmie rabaty od producentów leków, praktyki ustalania cen ze spreadem, a także powiązania finansowe z brokerami i konsultantami, które mogą stwarzać konflikty interesów.

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Przewidywany zakres obowiązywania zasady

Według szacunków federalnych urzędników nowa zasada obejmie ponad 70 zarządców świadczeń aptecznych i 130 tysięcy pracodawców. Urzędnicy oczekują, że dzięki niższym kosztom leków wymóg ten pozwoli zaoszczędzić ponad 800 milionów dolarów rocznie.

Przedstawiciele PBM i lobbyści wcześniej ostrzegali, że mogą zaskarżyć w sądzie propozycję administracji Trumpa.

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