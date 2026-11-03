Akcje duńskiej firmy biotechnologicznej Genmab niemal podwoiły swoją wartość w ciągu ostatnich trzech miesięcy po udanych wynikach późnych faz badań trzech leków przeciwnowotworowych. W ubiegłym tygodniu notowania spółki wzrosły o 48%, w tym o 29% podczas jednej sesji giełdowej po opublikowaniu danych dotyczących eksperymentalnego leku petosemtamab. Informuje o tym CNBC.

Wyniki badań

28 października Genmab poinformował, że połączenie petosemtamabu z lekiem Keytruda firmy Merck zmniejszyło ryzyko śmierci o 50% w porównaniu z zastosowaniem samej Keytrudy w badaniu III fazy wśród pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem głowy i szyi. Połączenie istotnie zwiększyło także odsetek odpowiedzi na leczenie, a nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa, według Genmab, nie wykryto.

Dyrektor generalny Genmab Jan van de Winkel nazwał te wyniki początkiem „zupełnie nowej ery” dla spółki. Jednocześnie nie chciał prognozować, czy dane dotyczące przeżywalności utrzymają się po uzyskaniu pełnego zestawu wyników, ponieważ nie został on jeszcze opublikowany.

Kilka dni wcześniej firma podała, że lek Rina-S w badaniu III fazy dotyczącym raka jajnika zmniejszył ryzyko progresji choroby lub śmierci o 71%, a ryzyko śmierci o 57% w porównaniu z chemioterapią. Kolejny wynik dotyczył Epkinly, który Genmab rozwija wspólnie z AbbVie: w połączeniu ze standardową chemioterapią zmniejszył on ryzyko progresji choroby lub śmierci o 51% u pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B.

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Stawka na własne leki

Wcześniej znaczną część przychodów Genmab stanowiły tantiemy z leków, w których opracowaniu firma uczestniczyła, w tym Darzalex firmy Johnson & Johnson oraz Kesimpta firmy Novartis. Według van de Winkela Johnson & Johnson oczekuje w tym roku sprzedaży Darzalex na poziomie od 16,5 mld do 16,9 mld dolarów, a Genmab otrzymuje tantiemy do 20%.

Obecnie firma dąży do zachowania większej części przychodów z leków, które opracowuje. Genmab jest w pełni właścicielem petosemtamabu i Rina-S: pierwszy lek uzyskał po przejęciu Merus za 8 mld dolarów w 2025 roku, a drugi po zakupie ProfoundBio za 1,8 mld dolarów w 2024 roku. Aby sfinansować transakcję z Merus, firma pożyczyła 5,5 mld dolarów.

Genmab prowadzi obecnie 15 badań III fazy dotyczących trzech wiodących leków. Firma rozszerza także obecność komercyjną w Europie i USA oraz planuje, aby do lat 30. XXI wieku jej leki, do których ma kontrolny udział w prawach, objęły około 500 tys. pacjentów, wobec mniej niż 30 tys. obecnie.

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