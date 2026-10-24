Firma biofarmaceutyczna AstraZeneca planuje zainwestować około 50 mln dolarów w badania kliniczne w Abu Zabi w ZEA, we współpracy z Cleveland Clinic Abu Dhabi. W najbliższych latach w emiracie ma zostać przeprowadzonych około 30 badań mających na celu udoskonalenie leczenia chorób sercowo-naczyniowych, nerek i metabolicznych, informuje The National.

Zakończono ocenę sześciu badań

Międzynarodowa wiceprezes wykonawcza AstraZeneca Iskra Reic oświadczyła, że inwestycja jest zaplanowana na kilka kolejnych lat. Jak powiedziała, firma zakończyła już ocenę możliwości przeprowadzenia sześciu badań i planuje rozpocząć pierwsze z nich do końca roku.

Inicjatywę wspiera Departament Zdrowia Abu Zabi. Reic zaznaczyła, że rozszerzenie badań klinicznych może dać większej liczbie lokalnych pacjentów możliwość udziału w globalnych badaniach. Może również wzmocnić gromadzenie danych istotnych dla lokalnej ludności i systemu opieki zdrowotnej.

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Według Ministerstwa Zdrowia i Prewencji ZEA choroby sercowo-naczyniowe są przyczyną 34% wszystkich zgonów w kraju.

AI w badaniach nad nadciśnieniem

AstraZeneca ogłosiła również globalną współpracę z Oracle. Jej pierwszy program odbędzie się w Abu Zabi z udziałem M42 i będzie poświęcony leczeniu nadciśnienia oraz badaniom klinicznym.

W ramach programu planowane jest wykorzystanie sztucznej inteligencji i danych z rzeczywistej praktyki klinicznej do badania możliwości wczesnej diagnostyki, doboru uczestników badań klinicznych i monitorowania bezpieczeństwa. Według Reic połączone dokumentacje medyczne, dane genomowe obywateli ZEA, system regulacyjny i sieć badawcza sprawiają, że kraj jest odpowiednim miejscem dla takich projektów. Dodała, że wczesne wykrywanie chorób może poprawić wyniki leczenia i pomóc systemowi opieki zdrowotnej efektywniej wykorzystywać finansowanie.

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