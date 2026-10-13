W USA firma CVS Health zgodziła się zapłacić 315 mln dolarów w celu ugody w sprawie pozwów, w których oskarżano ją o bezprawne realizowanie recept na opioidy i inne substancje kontrolowane. O porozumieniu Departamentu Sprawiedliwości USA z siecią aptek informuje The Hill.

Pozew byłej pracownicy

Ugoda rozstrzyga pozew złożony w 2019 roku przez byłą pracownicę CVS Hillary Eastright. Skorzystała ona z przepisu ustawy o fałszywych roszczeniach, który pozwala osobom prywatnym wnosić pozwy w imieniu Stanów Zjednoczonych. Porozumienie obejmuje również pozew rządu federalnego przeciwko CVS Health, złożony w 2024 roku.

Według twierdzeń powodów sieć aptek świadomie realizowała recepty na substancje kontrolowane bez uzasadnionego celu medycznego, nieważne recepty lub recepty wystawione niezgodnie z powszechnie przyjętymi praktykami zawodowymi. W pozwach twierdzono również, że korporacyjne wskaźniki efektywności CVS rzekomo zachęcały do takich działań w celu zwiększenia zysków.

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Dodatkowe zabezpieczenia

Ugoda nie oznacza przyznania się CVS Health do winy. Jednocześnie przewiduje dodatkowe zabezpieczenia, aby opioidy i inne substancje kontrolowane były wydawane wyłącznie wtedy, gdy jest to medycznie uzasadnione. Zastępca prokuratora generalnego USA Brett Shumate oświadczył, że środki, w tym proaktywne monitorowanie wzorców przepisywania opioidów, mają wzmocnić ochronę pacjentów i federalnych programów opieki zdrowotnej.

CVS Health oświadczyła, że nie zgadza się z zarzutami rządu, a ugoda nie przewiduje przyznania się do niewłaściwego postępowania. Firma zaznaczyła, że jej ponad 27 tys. farmaceutów jest przeszkolonych w zakresie bezpiecznego i właściwego stosowania leków, a sama sieć wdrożyła programy wspierające ich decyzje.

Wcześniej CVS zgodziła się wypłacić 4,9 mld dolarów stanom i innym jednostkom podziału politycznego po ponad 3 tys. indywidualnych pozwów w 2022 roku. W ostatnich latach podobne ugody w sprawach pozwów dotyczących opioidów zawarły Walgreens, Kroger i Walmart.

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