W Pakistanie Urząd Regulacji Leków Pakistanu (DRAP) wydał nowe zawiadomienie, wprowadzające surowszy nadzór regulacyjny nad ośmioma kategoriami powszechnych produktów zdrowotnych. Jak informuje The Express Tribune, decyzja ma na celu poprawę jakości produktów i ochronę zdrowia publicznego.

Produkty objęte nowym nadzorem

Według źródeł publikacji wśród produktów objętych nowym podejściem znajdują się witaminy, suplementy diety, mydła lecznicze, szampony oraz specjalistyczne mleko dla niemowląt. W materiale wymieniono jedynie część kategorii objętych zawiadomieniem.

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Wymogi dotyczące produkcji i sprzedaży

Zgodnie ze zaktualizowanym systemem regulacyjnym produkty objęte zawiadomieniem będą podlegać obowiązującym wymogom dotyczącym rejestracji, zatwierdzenia i kontroli jakości przed ich produkcją lub sprzedażą w Pakistanie.

Zmiany mają zapewnić, że produkty zawierające oświadczenia medyczne lub terapeutyczne będą spełniać ustalone standardy jakości.

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