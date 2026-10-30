W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) usunęła najsurowsze ostrzeżenia — tak zwane black-box warnings — z trzech plastrów z estrogenem stosowanych w okresie menopauzy. Wcześniej oznakowanie zawierało ostrzeżenia dotyczące ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, raka piersi i demencji, informuje The Guardian.

Decyzja bez posiedzenia doradców

Regulator nie zwołał komitetu doradczego przed podjęciem decyzji i podczas briefingu nie przedstawił szczegółowych danych dotyczących jej naukowego uzasadnienia. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy przedstawiciele FDA oświadczyli, że mogą przedstawić dowody później.

Nie jest to pierwsza zmiana oznakowania leków stosowanych w menopauzie: w lutym FDA usunęła podobne ostrzeżenia z sześciu produktów. Reshma Ramachandran, badaczka usług zdrowotnych z Yale School of Medicine, skrytykowała niewystarczającą przejrzystość takich decyzji. Jej zdaniem ogólne usunięcie ostrzeżeń bez jasnego uzasadnienia może wprowadzać pacjentki w błąd i bagatelizować możliwe szkody, w tym dla osób z rakiem hormonowrażliwym w wywiadzie.

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Popyt na plastry wzrósł

Sarah Ibrahim, zastępczyni dyrektora Centrum Oceny i Badań Leków FDA, stwierdziła, że wcześniejsze ostrzeżenia w niektórych przypadkach zbyt szeroko opisywały ryzyko. Według niej zaktualizowane dane inaczej oceniają stosunek korzyści do ryzyka dla wielu zdrowych kobiet poniżej 60. roku życia, u których od początku menopauzy minęło mniej niż 10 lat.

Po zmianie oznakowania w lutym popyt na plastry z estradiolem znacznie wzrósł, a pacjentki w wielu regionach nie mogły dostać swoich zwykle stosowanych leków w aptekach. Dorothy Fink, zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka, poinformowała, że w ciągu ostatniego roku produkcję plastrów z estrogenem podwojono, a FDA współpracuje z producentami nad dalszym zwiększeniem dostaw.

Plastry z estrogenem są zazwyczaj uznawane za mniej ryzykowne niż syntetyczne leki doustne, ponieważ hormon trafia do krwiobiegu z pominięciem wątroby. Jednocześnie badania wskazują, że przy wysokich dawkach ryzyko związane z plastrami wzrasta. FDA rozważa także możliwość sprzedaży bez recepty dopochwowych preparatów z estrogenem.

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