Firma farmaceutyczna Gilead Sciences zgodziła się zapłacić 45 mln dolarów, aby uregulować zarzuty dotyczące wypłacania nielegalnych wynagrodzeń, które miały wpływać na przepisywanie leków opłacanych przez program Medicaid stanu Teksas. Poinformował o tym STAT News.

Pozew stanu i sygnalisty

Stan Teksas wysunął roszczenia wspólnie z sygnalistą, który również złożył pozew przeciwko Gilead. W pozwie twierdzono, że firma płaciła innej spółce za zatrudnianie dyplomowanych pielęgniarek, które rekomendowały jej leki.

W tym samym pozwie stwierdzono również, że Gilead oferował lekarzom bezpłatne usługi wsparcia, aby przepisywali jego leki. Według pozwu prowadziło to do składania fałszywych wniosków o płatności do programów rządowych.

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Sprawy dotyczące praktyk marketingowych

Portal zauważa, że Gilead stał się kolejną firmą farmaceutyczną, która osiągnęła porozumienie ze stanem Teksas w sprawie dotyczącej praktyk marketingowych. Prawie dziesięć lat temu Health Choice Advocates i niektóre powiązane z nią firmy złożyły pozwy sygnalistów przeciwko kilku producentom leków.

Oskarżały one firmy o angażowanie zewnętrznych wykonawców, którzy kierowali pielęgniarki — telefonicznie lub podczas wizyt w domach pacjentów — aby zapewnić odnowienie recept.

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