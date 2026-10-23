Gilead zgodził się zapłacić 45 mln dolarów w Teksasie, aby uregulować zarzuty dotyczące łapówek — STAT News
Firma farmaceutyczna Gilead Sciences zgodziła się zapłacić 45 mln dolarów, aby uregulować zarzuty dotyczące wypłacania nielegalnych wynagrodzeń, które miały wpływać na przepisywanie leków opłacanych przez program Medicaid stanu Teksas. Poinformował o tym STAT News.
Pozew stanu i sygnalisty
Stan Teksas wysunął roszczenia wspólnie z sygnalistą, który również złożył pozew przeciwko Gilead. W pozwie twierdzono, że firma płaciła innej spółce za zatrudnianie dyplomowanych pielęgniarek, które rekomendowały jej leki.
W tym samym pozwie stwierdzono również, że Gilead oferował lekarzom bezpłatne usługi wsparcia, aby przepisywali jego leki. Według pozwu prowadziło to do składania fałszywych wniosków o płatności do programów rządowych.
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Sprawy dotyczące praktyk marketingowych
Portal zauważa, że Gilead stał się kolejną firmą farmaceutyczną, która osiągnęła porozumienie ze stanem Teksas w sprawie dotyczącej praktyk marketingowych. Prawie dziesięć lat temu Health Choice Advocates i niektóre powiązane z nią firmy złożyły pozwy sygnalistów przeciwko kilku producentom leków.
Oskarżały one firmy o angażowanie zewnętrznych wykonawców, którzy kierowali pielęgniarki — telefonicznie lub podczas wizyt w domach pacjentów — aby zapewnić odnowienie recept.