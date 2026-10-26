GSK oczekuje zatwierdzenia nowego leku na raka płuc — STAT News
W Madrycie, gdzie trwa duża konferencja onkologiczna, GSK oczekuje, że w najbliższych tygodniach może zostać zatwierdzony nowy lek firmy do leczenia raka płuc. Według STAT News, może to być szósty lek onkologiczny GSK, który uzyska zatwierdzenie.
Wydarzenia tygodnia
W ciągu ostatniego tygodnia jeden z leków onkologicznych GSK uzyskał zatwierdzenie do leczenia innego typu guza. Firma przedstawiła również pierwsze dane z globalnego badania środka chemioterapeutycznego nowej generacji, który STAT News określił jako obiecujący.
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Inny lek licencjonowany przez GSK znalazł się w centrum uwagi podczas sesji prezydenckiej dużej konferencji onkologicznej w Madrycie. Te doniesienia dotyczą już zatwierdzonego leczenia, opracowywania nowego środka oraz leku licencjonowanego przez firmę.
Powrót do onkologii
Około dziesięć lat temu GSK nie działała w onkologii. Teraz, jak zauważa STAT News, powrót firmy do tej dziedziny zaczyna przynosić rezultaty.