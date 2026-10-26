W Madrycie, gdzie trwa duża konferencja onkologiczna, GSK oczekuje, że w najbliższych tygodniach może zostać zatwierdzony nowy lek firmy do leczenia raka płuc. Według STAT News, może to być szósty lek onkologiczny GSK, który uzyska zatwierdzenie.

Wydarzenia tygodnia

W ciągu ostatniego tygodnia jeden z leków onkologicznych GSK uzyskał zatwierdzenie do leczenia innego typu guza. Firma przedstawiła również pierwsze dane z globalnego badania środka chemioterapeutycznego nowej generacji, który STAT News określił jako obiecujący.

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Inny lek licencjonowany przez GSK znalazł się w centrum uwagi podczas sesji prezydenckiej dużej konferencji onkologicznej w Madrycie. Te doniesienia dotyczą już zatwierdzonego leczenia, opracowywania nowego środka oraz leku licencjonowanego przez firmę.

Powrót do onkologii

Około dziesięć lat temu GSK nie działała w onkologii. Teraz, jak zauważa STAT News, powrót firmy do tej dziedziny zaczyna przynosić rezultaty.

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