Japońskie Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że dokumenty złożone przez Kissei Pharmaceutical w celu zatwierdzenia leku na zapalenie naczyń Tavneos mogą budzić wątpliwości co do wiarygodności danych. Resort planuje do końca roku podjąć decyzję w sprawie środków administracyjnych, które mogą obejmować cofnięcie zatwierdzenia leku, informuje The Japan Times.

Ograniczenia dla nowych pacjentów

Ministerstwo ponowiło zalecenie, aby placówki medyczne nie rozpoczynały leczenia Tavneosem u nowych pacjentów. Lek sprzedaje japońska firma Kissei Pharmaceutical, której siedziba znajduje się w mieście Matsumoto w prefekturze Nagano.

Tavneos wszedł na japoński rynek w czerwcu 2022 roku po zatwierdzeniu przez ministerstwo. W ulotce leku zaburzenia czynności wątroby są wskazane jako poważne działanie niepożądane.

Przypadki śmiertelne i ocena regulatora

W maju Kissei Pharmaceutical poinformowała, że 20 użytkowników Tavneos zmarło z powodu zaburzeń czynności wątroby. Później ustalono, że jeden z tych przypadków był spowodowany innym czynnikiem. Ministerstwo poinformowało również o czterech dodatkowych przypadkach śmiertelnych, w związku z czym łączna liczba zgonów z powodu zaburzeń czynności wątroby wynosi 23. W sześciu przypadkach nie można było wykluczyć związku przyczynowego z lekiem.

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Japonia zatwierdziła Tavneos na podstawie wyników badania klinicznego przeprowadzonego przez amerykańską firmę farmaceutyczną, która opracowała lek. Regulatorzy z USA i Europy wyrażali obawy dotyczące metodologii badania. Europejskie organy cofnęły zatwierdzenie leku w sierpniu, a amerykańskie zaleciły jego wycofanie.

Japońska Agencja ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych, po przeanalizowaniu raportu Kissei Pharmaceutical, stwierdziła, że wyniki badania mogą mieć problemy z wiarygodnością i nie należy wykorzystywać ich jako dowodu skuteczności Tavneosu. Agencja zaznaczyła, że środki bezpieczeństwa wprowadzone od maja przyniosły pewien efekt, jednak zaburzenia czynności wątroby wymagają szczególnej uwagi. Nie zdołała też stwierdzić, że korzyści ze stosowania leku przeważają nad jego ryzykiem.

W przypadku pacjentów, którzy już otrzymują Tavneos w leczeniu ciężkich, oficjalnie określonych chorób nieuleczalnych, ministerstwo zaleciło, aby co do zasady przerwać terapię lub przejść na leczenie alternatywne.

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