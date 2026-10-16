Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu doustnego leku Rasonque firmy Revolution Medicines do leczenia raka trzustki. Jak informuje Cyprus Mail, zalecenie musi jeszcze zostać rozpatrzone przez Komisję Europejską.

Lek, którego nazwa chemiczna to daraxonrasib, otrzymał w sierpniu przyspieszone zatwierdzenie w USA po procedurze przyspieszonego rozpatrzenia przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Analitycy prognozują, że szczytowa wartość globalnej rocznej sprzedaży Rasonque może osiągnąć 11,5 mld dolarów.

Plany wejścia na rynek

Revolution Medicines przygotowuje się do szerokiego komercyjnego wprowadzenia leku w Europie bez lokalnego partnera sprzedażowego. Firma z Kalifornii poinformowała, że buduje infrastrukturę regulacyjną, medyczną i komercyjną, a także struktury dostępu do rynku w kilku kluczowych krajach europejskich.

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Dyrektor generalny Revolution Medicines Mark Goldsmith wcześniej oświadczył, że firma dąży do możliwie jak najszerszego udostępnienia leku na świecie, choć proces różni się w zależności od kraju. Trzech analityków z Wall Street uważa, że firma może poradzić sobie z samodzielnym wejściem na rynek europejski, mimo że jest to jej pierwszy zatwierdzony lek.

Finansowanie i rekrutacja

Umowa Revolution Medicines z Royalty Pharma przewiduje do 2 mld dolarów finansowania rozwoju i marketingu leku. Zdaniem analityków zmniejszyło to oczekiwania inwestorów, że firma będzie musiała szukać partnera do komercjalizacji poza USA.

Według LinkedIn w ciągu ostatniego miesiąca firma opublikowała co najmniej 50 ofert pracy w Wielkiej Brytanii i krajach Europy, w tym w Niemczech, Włoszech, Francji i Niderlandach. Stanowiska są związane z działalnością komercyjną i specjalistyczną wiedzą regulacyjną. Analityczka Stifel Laura Prendergast oczekuje, że szczytowa sprzedaż leku poza USA, głównie w Europie i Japonii, wyniesie od 3,2 mld do 3,3 mld dolarów.

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