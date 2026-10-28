Lilly twierdzi, że retatrutyd przewyższył Ozempic w badaniu dotyczącym cukrzycy — STAT News
Firma Eli Lilly poinformowała, że jej badany lek retatrutyd okazał się skuteczniejszy od Ozempicu firmy Novo Nordisk w obniżaniu poziomu A1c i masy ciała w dużym badaniu z udziałem osób z cukrzycą. Informuje o tym STAT News.
Obniżenie poziomu A1c
W bezpośrednim badaniu porównawczym uczestnicy otrzymujący najwyższą dawkę retatrutydu po 80 tygodniach odnotowali spadek poziomu A1c o 2,2 punktu procentowego. W grupie otrzymującej Ozempic wskaźnik ten zmniejszył się o 1,8 punktu procentowego.
A1c jest wskaźnikiem poziomu cukru we krwi. Według oceny firmy wyniki badania wzmacniają konkurencyjną pozycję retatrutydu wśród leków dla osób z cukrzycą.
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Różnica w utracie masy ciała
Uczestnicy przyjmujący najwyższą dawkę retatrutydu stracili 20,9% masy ciała. Wśród uczestników otrzymujących Ozempic wskaźnik ten wyniósł 9,4%.
Przedstawione wyniki dotyczące spadku masy ciała opierają się na analizie uczestników, którzy kontynuowali leczenie, a nie wszystkich uczestników badania. Retatrutyd jest obecnie badanym lekiem firmy Eli Lilly.