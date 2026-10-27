W Pakistanie rząd polecił dokonać przeglądu obowiązującej formuły ustalania cen leków, podkreślając, że ceny preparatów nie mogą być podnoszone bez uzasadnionych powodów. Decyzję podjęto na posiedzeniu Pakistańskiego Urzędu Regulacji Leków (DRAP) w Islamabadzie, któremu przewodniczył minister ds. gospodarczych Ahad Cheema, informuje Dawn.

Cheema polecił urzędnikom przyspieszyć rozpatrywanie nierozstrzygniętych spraw dotyczących cen leków. Na spotkaniu poinformowano, że ocena takich spraw w każdym przypadku z osobna jest niemal zakończona. W posiedzeniu uczestniczyli także sekretarz ds. zdrowia Momin Agha, dyrektor wykonawczy DRAP Ubaidullah Malik oraz inni wysocy urzędnicy.

Mechanizm ustalania cen

Urzędnicy oświadczyli, że DRAP analizuje zapisy obowiązującej formuły, które mogą utrudniać ustalanie sprawiedliwych i dokładnych cen. Minister zaproponował, aby regulator rozważył subskrypcję specjalistycznych międzynarodowych baz danych dotyczących cen leków, aby wzmocnić niezależną ocenę i uzyskać bardziej wiarygodne punkty odniesienia.

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Według Cheemy porównywanie cen z innymi krajami może być przydatne, jednak w procedurze muszą działać niezależne mechanizmy weryfikacji. Podkreślił również, że nowy mechanizm powinien być ukierunkowany na potrzeby ludzi, a jednocześnie nie tworzyć niepotrzebnych barier dla importerów i firm farmaceutycznych.

Szczepionka i stanowisko producentów

Na posiedzeniu poinformowano o wystarczającej dostępności na rynku trójwalentnej szczepionki przeciw grypie, zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia. DRAP wycofał sprawę dotyczącą tej szczepionki, złożoną w procedurze hardship, ponieważ jej ceny są kontrolowane na rynku międzynarodowym.

Stowarzyszenie Producentów Farmaceutycznych Pakistanu wezwało do włączenia branży w przegląd formuły. Jego wiceprzewodniczący Usman Shaukat oświadczył, że przystępność cenowa leków musi iść w parze z ich dostępnością: przy długotrwałym zamrożeniu cen produkcja leków może stać się nieopłacalna z powodu rosnących kosztów składników aktywnych, opakowań, energii, transportu i spełniania wymogów regulacyjnych. Stowarzyszenie zaproponowało uwzględnienie w nowej formule jasnego mechanizmu okresowych korekt cen powiązanych z inflacją i kosztami.

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