W Stanach Zjednoczonych Departament Skarbu zaproponował ograniczenie amerykańskich inwestycji w chińską branżę biotechnologiczną. Inicjatywa wywołała dyskusję wśród uczestników amerykańskiego sektora biofarmaceutycznego na temat tego, jak odczuwalne będą te ograniczenia w praktyce, informuje STAT News.

Dyskusja o potrzebie ograniczeń

Przed pojawieniem się projektu przepisów główny spór dotyczył zasadności takich kroków. Uczestnicy dyskusji podnosili kwestię, czy USA powinny skoncentrować się na wspieraniu krajowych badań i rozwoju zamiast prób ograniczania rozwoju chińskich firm biotechnologicznych. Kwestionowali również możliwość spowolnienia postępów Chin w tej dziedzinie.

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Wyjątek dla umów licencyjnych

Teraz dyskusja przeniosła się na potencjalny efekt proponowanych regulacji. Według publikacji projekt okazał się bardziej rygorystyczny, niż oczekiwali niektórzy przedstawiciele branży. Jednocześnie urzędnik Departamentu Skarbu oświadczył, że umowy licencyjne nie będą objęte ograniczeniami.

Właśnie ten wyjątek stał się centralnym punktem rozbieżności. Przedstawiciele branży biofarmaceutycznej różnie oceniają, czy znacząco wpłynie on na praktyczne skutki proponowanych przepisów.

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