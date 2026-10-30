Indyjscy regulatorzy nakazali firmie Sun Pharmaceutical Industries, znanej jako Sun Pharma, wstrzymanie produkcji, sprzedaży i dystrybucji leków okulistycznych wytwarzanych w jej zakładzie w stanie Assam. Ograniczenia będą obowiązywać, dopóki regulator nie uzna raportu spółki dotyczącego spełnienia wymogów za zadowalający, informuje Channel NewsAsia.

Kontrola zakładu w Assamie

Centralna Organizacja Kontroli Standardów Leków Indii oraz Administracja Kontroli Leków stanu Assam 20 sierpnia nakazały wstrzymanie produkcji po wspólnej inspekcji zakładu. Inspektorzy wykryli niedociągnięcia w systemie, który ma zapewniać jakość i bezpieczeństwo leków.

10 sierpnia regulatorzy wysłali do Sun Pharma wezwanie do wyjaśnienia naruszeń. Nie będąc usatysfakcjonowani odpowiedzią spółki, nakazali wstrzymanie produkcji, sprzedaży i dystrybucji wszystkich leków okulistycznych z tego zakładu. Według Reutersa Sun Pharma już złożyła raport dotyczący spełnienia wymogów, a regulator go rozpatruje.

Wycofanie setek partii

Decyzja regulatorów oznaczała zaostrzenie działań po tym, jak Sun Pharma dobrowolnie wycofała w lipcu około 11 marek produktów do pielęgnacji oczu. Dokumenty przeanalizowane przez Reuters wskazują również, że regulatorzy zażądali dodatkowych informacji dotyczących wycofania 332 partii zawiesin okulistycznych.

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Wśród wycofanych produktów znalazły się krople do oczu Lotepred 1% w pojemności 5 ml, Nepalact OD, Nepalact-Z, Brinzotim w pojemności 5 ml oraz Depopred w pojemności 2 ml. Takie leki są stosowane w leczeniu stanów zapalnych, infekcji i przewlekłych chorób oczu. Według szacunków ekspertów branżowych wycofanie mogło dotyczyć setek tysięcy butelek.

Doniesienia o infekcjach

W czerwcu Wszechindyjskie Towarzystwo Okulistyczne opublikowało zalecenie dotyczące bezpieczeństwa pacjentów, w którym ostrzegło, że niektóre partie kropli Predmet mogły być zanieczyszczone. Sekretarz towarzystwa Santosh Honavar powiedział Reutersowi, że u pacjentów stosujących Predmet odnotowano przypadki infekcji, a badanie zapieczętowanych butelek wykazało zanieczyszczenie. Jak powiedział, Sun Pharma również wycofała te krople.

Segment okulistyczny zapewnia około 3% krajowych przychodów Sun Pharma, zgodnie z jej raportem rocznym za lata 2025–2026. Wcześniej amerykańska Agencja Żywności i Leków wstrzymała dostawy spółki z zakładu w Halol w stanie Gudżarat z powodu niedociągnięć w kontroli zanieczyszczeń.

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