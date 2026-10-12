Singapur planuje przyspieszyć regulacyjną ocenę innowacji w ochronie zdrowia, aby stać się jednym z najbardziej wiarygodnych i efektywnych ośrodków w regionie dla badań klinicznych i tworzenia bazy dowodowej. Minister zdrowia Ong Ye Kung ogłosił te kroki 12 października, jak podaje Channel NewsAsia.

Według ministra singapurski Urząd Nauk o Zdrowiu (HSA) rozszerzy swoją działalność na cały łańcuch tworzenia i wdrażania innowacji medycznych — od rozwoju klinicznego i oceny regulacyjnej po ocenę technologii medycznych i dostęp pacjentów do nowych produktów. Obecnie firmy muszą współpracować z kilkoma organami państwowymi podczas przechodzenia od badań do rozwoju klinicznego, oceny regulacyjnej i dostępu pacjentów.

Równoległa ocena produktów

HSA i Agencja ds. Efektywności Opieki (ACE) utworzą priorytetowy mechanizm dla wybranych produktów medycznych. Umożliwi on jednoczesne prowadzenie oceny regulacyjnej i oceny technologii medycznych.

Singapur będzie również współpracował z Wielką Brytanią w ramach nowego korytarza innowacji regulacyjnych. Będą w nim rozpatrywane przełomowe metody leczenia, w tym te przewidujące wykorzystanie sztucznej inteligencji w opracowywaniu leków i badaniach klinicznych.

Szacuje się, że te inicjatywy wraz z planem HSA dotyczącym uproszczenia przeglądu regulacyjnego mogą skrócić czas zatwierdzania wybranych badań klinicznych III fazy o niższym poziomie ryzyka z 30 do 15 dni. Czas do pierwszej decyzji w sprawie oceny technologii medycznej może również zostać skrócony z około roku do sześciu–dziewięciu miesięcy po zatwierdzeniu regulacyjnym.

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Zintegrowany regulator

Kluczowe obszary regulacyjne również zostaną przekazane pod nadzór HSA, aby stworzyć bardziej przejrzysty system oceny innowacji medycznych. We wrześniu parlament przyjął ustawę, która wyznaczyła HSA jako zintegrowanego regulatora w ochronie zdrowia.

W pierwszym etapie, od 1 listopada 2026 roku, do HSA zostaną przeniesione funkcje regulacyjne i personel Ministerstwa Zdrowia. W drugim etapie, do końca 2027 roku, HSA ma przejąć funkcje i personel Sekretariatu Rad Zawodów Medycznych.

Ong Ye Kung wyjaśnił, że granice między lekami, wyrobami medycznymi, usługami, specjalistami i informacją medyczną stają się mniej wyraźne. Jako przykład wskazał wyroby medyczne oparte na SI, usługi medyczne wykorzystujące SI oraz lekarzy korzystających z takich technologii: obecnie mogą mieć do nich zastosowanie różne przepisy i ustawy.

Do pierwszej połowy 2027 roku HSA utworzy również Radę Doradczą Przemysłu Ochrony Zdrowia. Zgromadzi ona przedstawicieli branży w celu identyfikowania nowych możliwości i ryzyk, a także przedstawiania rekomendacji dotyczących kompetencji potrzebnych w dziedzinie innowacji medycznych.

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