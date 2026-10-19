Doustny lek emwistigrast firmy Gilead Sciences wykazał w badaniu II fazy 23-procentowy, skorygowany o placebo wskaźnik remisji klinicznej u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Informuje o tym STAT News.

Wyniki badania

Pacjenci przyjmowali 200 mg emwistigrastu dziennie przez 12 tygodni. Według publikacji wynik był statystycznie istotny i przekroczył oczekiwania analityków z Wall Street.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego należy do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Wyniki badania mogą wzmocnić wysiłki Gilead Sciences na rzecz opracowywania leków do leczenia chorób zapalnych i autoimmunologicznych.

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Ocena firmy

Starsza wiceprezes Gilead Sciences ds. rozwoju klinicznego leków na choroby zapalne, Swati Tole, powiedziała STAT News, że emwistigrast ma potencjał, aby stać się jednym z najlepszych leków doustnych dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Jak zaznaczyła, mimo dostępności innych terapii pacjenci z chorobami zapalnymi jelit często mają utrzymujące się objawy, a większość z nich nie osiąga remisji.

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