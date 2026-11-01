W Karaczi w Pakistanie badania laboratoryjne wykryły 15 produktów farmaceutycznych uznanych za niskiej jakości i podrobione; część z nich sklasyfikowano również jako niezarejestrowane. Chodzi o preparaty pobrane przez inspektorów w aptekach w południowych i centralnych dzielnicach miasta, informuje The Express Tribune.

Wyniki analizy chemicznej

Dyrektor Laboratorium Testowania Leków prowincji Sindh, Sayed Adnan Rizvi, oświadczył, że skład chemiczny wszystkich pobranych próbek nie odpowiadał informacjom na opakowaniach. Jak powiedział, w produktach nie wykryto deklarowanych substancji czynnych.

Wśród sprawdzonych produktów były antybiotyki, środki przeciwbólowe, preparaty do oczu i uszu, płyny do płukania ust oraz produkty do pielęgnacji dzieci. W szczególności na liście wymieniono Baby Eye Care, Tobramycin Ophthalmic Solution, Total Care Mouthwash, Magic Lotion, Anti Plaque Mouthwash, Denziclor Mouthwash, Happy Tooth Kid Mouthwash, Babycare Ear Cream i Vital Ear Cream.

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Materiały przekazano inspektorom

Wśród wymienionych produktów znalazły się także antybiotyki Velosef i Augmentin, środek przeciwbólowy Nospa Forte, syrop Mucaine oraz tabletki Brexin. W piśmie z 28 października 2026 roku laboratorium sklasyfikowało produkty jako niskiej jakości, podrobione i częściowo niezarejestrowane zgodnie z pakistańskimi przepisami dotyczącymi leków.

Dokument przekazano prowincjonalnemu inspektorowi kontroli leków oraz sekretarzowi Rady Kontroli Jakości Sindhu w celu podjęcia dalszych działań. Rizvi ostrzegł, że leki niskiej jakości mogą nie zapewniać koniecznego efektu terapeutycznego, a w niektórych przypadkach szkodzić pacjentom. Ze szczególnym ryzykiem wiązał antybiotyki, w których brak lub niewystarczająca ilość substancji czynnej może pozostawić infekcje bez odpowiedniego leczenia.

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