W Pakistanie wystąpił niedobór jednego z preparatów insuliny stosowanych przez pacjentów z cukrzycą typu 1. W Zgromadzeniu Narodowym poinformowano, że niemiecki producent wstrzymał dostawy podczas aktualizacji swojego produktu.

Dostawy zostały przerwane w październiku

Jak podaje The Express Tribune, kwestię niedoboru preparatu poruszyła posłanka Syeda Amna Batool. Sekretarz parlamentarny oświadczył, że do czerwca nie było niedoboru, a dostępne zapasy wystarczały do września. W październiku dostawy z Niemiec zostały przerwane, co spowodowało obecny niedobór.

Według sekretarza parlamentarnego zakłócenia dostaw odnotowano również w Europie. Oświadczył, że skutki niedoboru są odczuwalne nie tylko w Pakistanie, lecz także w innych krajach Azji, Australii i Europy.

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Pacjentom oferowane są alternatywy

Sekretarz parlamentarny poinformował, że w Pakistanie dostępne są alternatywne preparaty insuliny o takim samym dawkowaniu i mechanizmie działania. Pacjenci mogą przejść na nie wyłącznie na zalecenie lekarza.

W Zgromadzeniu Narodowym zaznaczono również, że władze starają się rozwiązać problem z dostawami preparatu niemieckiego producenta.

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