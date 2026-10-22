Demokratyczny kongresmen Jake Auchincloss i republikański kongresmen Morgan Griffith planują przedstawić w USA ponadpartyjny projekt ustawy Faster Clinical Trials Act. Dokument ma ułatwić pacjentom udział w badaniach klinicznych i skrócić czas potrzebny na ich rozpoczęcie, informuje CNBC.

Sieć ośrodków badawczych

Inicjatywa przewiduje utworzenie sieci ośrodków klinicznych, które będzie można ponownie wykorzystywać do badań określonych chorób lub rodzajów leczenia. Projekt ma także zachęcać producentów leków do stosowania modelowania komputerowego na wczesnych etapach rozwoju oraz uwzględniać powszechne przyczyny, dla których amerykańska Agencja Żywności i Leków wstrzymuje badania kliniczne.

Dokument proponuje rozszerzenie badań prowadzonych w miejscu udzielania opieki medycznej. W takim podejściu pacjenci mogliby otrzymywać eksperymentalne leki u swojego zwykłego lekarza, zamiast podróżować do wyspecjalizowanego ośrodka badawczego. Badacze mogliby monitorować ich stan za pośrednictwem połączeń wideo, elektronicznej dokumentacji medycznej lub urządzeń noszonych.

Griffith zaznaczył, że takie podejście może być również przydatne dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym z pylicą węglową. Jak powiedział, niektórzy mieszkańcy jego okręgu w południowo-zachodniej Wirginii muszą spędzać dwie godziny lub więcej na dojazdach do ośrodków medycznych prowadzących badania.

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Finansowanie i rola FDA

Projekt ustawy przewiduje utworzenie w FDA Centrum Innowacji w Badaniach Klinicznych, które będzie koordynować sieci ośrodków badawczych. Określa także zadania dla Centrum Innowacji w Dziedzinie Chorób Rzadkich FDA, w tym umożliwia mu doradzanie producentom leków w sprawie ich problemów oraz wspieranie zespołów agencji oceniających leki.

Inicjatywa przewiduje do 75 mln dolarów rocznego finansowania dla FDA przez pięć lat. Sieci badań mają priorytetowo traktować choroby rzadkie i przewlekłe. Celem dokumentu jest zmniejszenie kosztów badań oraz czasu rekrutacji uczestników o co najmniej 30%.

Intensywne metody leczenia, w tym terapię genową, nadal trzeba będzie prowadzić w akademickich centrach medycznych, powiedział Mark McClellan z Duke-Margolis Institute for Health Policy. Jednocześnie pacjenci po procedurach mogliby potencjalnie być zdalnie monitorowani w domu. Griffith oczekuje, że Izba Reprezentantów rozpatrzy projekt ustawy nie wcześniej niż w przyszłym roku.

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