Australijska Administracja Towarów Terapeutycznych (TGA) zarejestrowała cztery dawki tabletek Wegovy — 1,5 mg, 4 mg, 9 mg i 25 mg — do kontroli masy ciała. Jest to pierwszy lek z grupy agonistów receptora GLP-1 w postaci tabletek zatwierdzony w kraju właśnie w tym celu, informuje ABC News Australia.

Jak działa lek

Wegovy zawiera semaglutyd — substancję naśladującą działanie hormonu GLP-1, który uczestniczy w regulacji poziomu cukru we krwi, apetytu i trawienia. Semaglutyd zmniejsza uczucie głodu, nasila uczucie sytości i spowalnia przechodzenie pokarmu z żołądka.

Tabletki są przeznaczone dla dorosłych z otyłością lub dla osób z nadwagą i współistniejącymi chorobami związanymi z masą ciała. Mogą być także przepisywane niektórym pacjentom z chorobami układu sercowo-naczyniowego, aby zmniejszyć ryzyko poważnych problemów kardiologicznych, w tym zawału serca lub udaru.

Różnice względem zastrzyków i koszt

Postać tabletkową należy przyjmować codziennie na czczo, popijając niewielką ilością wody, a przez 30 minut po tym nie wolno nic jeść ani pić, z wyjątkiem wody. Wegovy w zastrzykach stosuje się raz w tygodniu niezależnie od posiłków.

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W badaniach tabletki zapewniały utratę około 14% masy ciała w ciągu 64–68 tygodni, podczas gdy postać iniekcyjna — około 15%. Obie formy mogą powodować podobne działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, zwłaszcza na początku leczenia: nudności, wymioty, biegunkę, niestrawność i zaparcia.

Przed pojawieniem się leku w sprzedaży TGA musi zakończyć kontrolę opakowania, produkcji i ceny detalicznej. Producent Novo Nordisk planuje udostępnić tabletki w Australii do końca roku. Oficjalna cena nie została jeszcze ogłoszona, jednak koszt tabletek dla pacjentów może być podobny do miesięcznych wydatków na zastrzyki — od 250 do 450 dolarów australijskich. Wegovy nie jest subsydiowany przez australijski Program Świadczeń Farmaceutycznych w celu kontroli masy ciała.

Regulator zatwierdził tabletki jako uzupełnienie diety niskokalorycznej i zwiększonej aktywności fizycznej. W materiale zaznaczono również, że po przerwaniu terapii bez zmiany stylu życia masa ciała może powrócić: w badaniu kontynuacyjnym uczestnicy odzyskali w ciągu roku około dwie trzecie utraconej masy ciała.

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