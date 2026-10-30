Na amerykańskich rynkach giełdowych 30 października doszło do gwałtownej wyprzedaży akcji technologicznych z powodu obaw inwestorów o znaczne wydatki firm na rozwój sztucznej inteligencji. Jak podaje Channel NewsAsia, globalny indeks MSCI stracił 1,4%, a inwestorzy zwrócili się ku amerykańskim obligacjom skarbowym jako bezpiecznej przystani.

Spadki spółek technologicznych

Akcje producenta mikrochipów Intel spadły o 28% po publikacji wyników, które wykazały znaczne wydatki na rozwój związany z AI. Firma poinformowała również o spowolnieniu popytu na komputery osobiste, które, według jej oceny, może utrzymać się także w przyszłym roku. Akcje Amazona spadły o 1,9% po opublikowaniu wyników, które również pokazały znaczne wydatki na rozwój technologii sztucznej inteligencji.

Akcje Alphabetu, spółki matki Google, kontynuowały spadki po utracie 12,6% dzień wcześniej. Duże wydatki Alphabetu na AI doprowadziły do ujemnych przepływów pieniężnych, podczas gdy jego działalność w zakresie wyszukiwania mierzyła się z silną konkurencją.

Główny dyrektor inwestycyjny Cetera, Gene Goldman, stwierdził, że intensywne spalanie gotówki i wysokie nakłady kapitałowe skłaniają rynek do wątpliwości, czy przychody z AI będą w stanie uzasadnić takie wydatki.

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Indeksy i obligacje

Według stanu na godz. 12:09 czasu wschodniego w USA indeks Dow Jones spadł o 0,73%, do 51 957,95 pkt. S&P 500 stracił 1,61%, spadając do 7 595,93 pkt, a Nasdaq Composite obniżył się o 2,61%, do 25 500,67 pkt. Paneuropejski indeks STOXX 600 zmniejszył się o 0,46%.

W obliczu wyprzedaży akcji wzrosły ceny amerykańskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich obligacji USA spadła o 4,36 punktu bazowego, do 4,945%, a dwuletnich — o 5,4 punktu bazowego, do 4,602%.

Ropa drożeje, metale szlachetne tanieją

Sektor energetyczny natomiast odnotował wzrosty po mocnych wynikach finansowych Exxon Mobil i Chevron. Ich akcje zyskały odpowiednio 1,3% i 3%. Według publikacji ceny ropy zmierzały do czwartego z rzędu miesięcznego wzrostu: amerykańska ropa podrożała o 2%, do 104,09 dolara za baryłkę, a Brent — o 2,4%, do 117,58 dolara.

Bitcoin potaniał o 1,8%, do 77 424,37 dolara. Cena spot złota spadła o 3%, do 3 901,83 dolara za uncję, a srebro straciło 5,9% — do 49,27 dolara za uncję.

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