Amerykańskie akcje technologiczne odrobiły straty po wyprzedaży — The Guardian
Amerykańskie akcje technologiczne odrobiły straty we wtorek po krótkiej wyprzedaży, która zaniepokoiła inwestorów wydatkami spółek na sztuczną inteligencję. Zdominowany przez firmy technologiczne indeks Nasdaq wzrósł na zamknięciu sesji o 0,83%, a S&P 500 zyskał 0,37%. Poinformował o tym The Guardian.
Wzrost akcji producentów chipów
Akcje Nvidii wzrosły o 2,3% po spadkach trwających przez cztery sesje giełdowe. We wtorek podrożały również walory innych producentów mikrochipów — Advanced Micro Devices, Broadcom i Micron Technology.
Jednocześnie indeks przemysłowy Dow Jones spadł o 0,38%. Stało się to po spadku notowań Apple o 1,9%, gdy spółka opublikowała prognozę marży gorszą od oczekiwań rynku z powodu wyższych kosztów chipów pamięci.
Nasdaq zakończył poniedziałek w strefie korekty
Wyprzedaż akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją i technologiami rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. W październiku Nasdaq odnotował największy miesięczny spadek od marca 2025 roku, a w poniedziałek indeks zakończył sesję w strefie korekty — 10% poniżej rekordowego poziomu zamknięcia osiągniętego 6 października.
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Nastroje inwestorów wsparł również niewielki spadek cen ropy w związku z możliwymi nowymi rozmowami z Iranem i Rosją. Cena ropy Brent spadła we wtorek do 103 dolarów za baryłkę, wobec 117 dolarów pod koniec października.
Wybory nie były decydującym czynnikiem
Wybory uzupełniające w USA, które odbywały się we wtorek, nie miały znaczącego wpływu na Wall Street. Jednocześnie inwestorzy oczekiwali, że Demokraci mogą zdobyć co najmniej większość w Izbie Reprezentantów i być może dodatkowe miejsca w Senacie. Ich zdaniem może to zaostrzyć regulacje w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Od początku roku S&P 500 wzrósł o 10%, Nasdaq o 9%, a Dow Jones o 7%. Według analizy CNBC, która objęła okres po wyborach uzupełniających od 1980 do 2024 roku, giełda zazwyczaj rosła po zakończeniu wyborów, gdy zmniejszała się niepewność co do ich wyników.