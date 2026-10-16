W Tokio w Japonii Bank Japonii oświadczył, że istnieje ryzyko, iż inflacja bazowa przekroczy cel banku centralnego wynoszący 2%. Prezes banku Kazuo Ueda podkreślił rosnące znaczenie utrzymywania presji cenowej w pobliżu tego poziomu.

Czynniki wpływające na ceny i gospodarkę

Jak informuje Channel NewsAsia, przemówienie Uedy na spotkaniu japońskich unii kredytowych odczytał zastępca prezesa Banku Japonii Shinichi Uchida. Ueda zaznaczył, że na japońską gospodarkę i ceny mogą wpływać napięcia na Bliskim Wschodzie, popyt związany ze sztuczną inteligencją oraz wahania kursów walut.

Według Uedy potrzeba zakotwiczenia inflacji bazowej na poziomie około 2% stała się ważniejsza niż wcześniej. Podkreślił również konieczność niedopuszczenia, by ewentualne przekroczenie celu zaszkodziło gospodarce.

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Następne posiedzenie

Oświadczenie padło przed posiedzeniem Banku Japonii zaplanowanym na 29–30 października. Regulator ma wówczas opublikować zaktualizowane kwartalne prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji, które uczestnicy rynku będą śledzić w poszukiwaniu sygnałów dotyczących terminu kolejnej podwyżki stóp.

W ubiegłym miesiącu Bank Japonii podniósł główną stopę do najwyższego poziomu od 31 lat. Regulator zasygnalizował również, że koncentruje się na zapobieganiu nadmiernemu przyspieszeniu inflacji bazowej, co wskazuje na perspektywę bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej.

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