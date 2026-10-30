W Japonii Bank Japonii ogłosił, że od stycznia 2027 roku będzie sprzedawać fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie (ETF) o wartości bilansowej około 860 mld jenów rocznie. Według kursu podanego przez Channel NewsAsia za Reuters, jest to około 5,45 mld dolarów amerykańskich.

Nowe tempo sprzedaży

Bank centralny zdecydował się sprzedawać posiadane ETF-y w wysokości około 0,1% wartości obrotów na rynku. Bank Japonii wskazał, że wartość tych aktywów wzrosła na rynku akcji.

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Roczną kwotę 860 mld jenów bank centralny ustalił na podstawie wartości bilansowej aktywów. W komunikacie podano również kurs 157,85 jena za jednego dolara amerykańskiego.

Okres sprzedaży aktywów

Według szacunków Banku Japonii pełna sprzedaż portfela ETF przy nowym tempie potrwa około 43 lat. Wcześniej regulator szacował ten okres na 112 lat. Zmiana tempa sprzedaży ma wejść w życie w styczniu 2027 roku.

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