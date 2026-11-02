W strefie euro banki w trzecim kwartale 2026 roku zaostrzyły standardy udzielania kredytów przedsiębiorstwom i konsumentom, a popyt na kredyty korporacyjne i mieszkaniowe spadł. Wynika to z październikowego badania Europejskiego Banku Centralnego, informuje Cyprus Mail.

Surowsze wymogi dla kredytobiorców

Saldo netto banków, które poinformowały o zaostrzeniu kryteriów zatwierdzania kredytów dla przedsiębiorstw, wyniosło 9%. To więcej niż 5%, które prognozowały surowsze wymogi w poprzedniej rundzie badania. Banki wyjaśniły to przede wszystkim wyższą oceną ryzyka i mniejszą gotowością do jego podejmowania. Część respondentów wskazała również na niepewność geopolityczną i sytuację na rynkach energii.

Standardy dotyczące kredytów dla gospodarstw domowych na zakup mieszkań formalnie nie zmieniły się: saldo netto banków wyniosło 0%. Jednocześnie saldo netto 14% banków poinformowało o zaostrzeniu wymogów dotyczących kredytów konsumpcyjnych i innych pożyczek dla gospodarstw domowych. Warunki zawartych umów kredytowych stały się bardziej restrykcyjne we wszystkich kategoriach, głównie z powodu wyższych stóp procentowych. Banki poinformowały także o wzroście udziału odrzuconych wniosków, największym w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

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Popyt na kredyty spada

Saldo netto banków, które poinformowały o spadku popytu firm na kredyty i linie kredytowe, wyniosło 6%, choć wcześniej oczekiwały one wzrostu o 4%. Głównym czynnikiem były stopy procentowe; mniejszy wpływ miały słabszy popyt małych i średnich firm na inwestycje oraz przejście na alternatywne źródła finansowania.

Popyt na kredyty mieszkaniowe spadł jeszcze wyraźniej: saldo netto 27% banków zgłosiło spadek, wobec 15% w poprzednim kwartale. Wśród przyczyn banki wymieniły wysokie stopy procentowe, pogorszenie zaufania konsumentów oraz oczekiwań dotyczących rynku mieszkaniowego. Popyt na kredyty konsumpcyjne zmniejszył się w mniejszym stopniu — spadek zgłosiło saldo netto 2% banków.

W czwartym kwartale banki oczekują dalszego zaostrzenia standardów dla kredytów biznesowych, hipotecznych i konsumpcyjnych. Prognozują również kolejny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe: saldo netto 36% respondentów oczekuje spadku. W badaniu przeprowadzonym od 21 września do 6 października 2026 roku uczestniczyło 159 banków.

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