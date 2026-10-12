We Włoszech duże banki i największe spółki energetyczne, które w tym roku osiągnęły znaczne zyski, wpłacą wkład do pakietu budżetowego na 2027 rok. Minister gospodarki Giancarlo Giorgetti oświadczył to 12 października w Rzymie, jak informuje ANSA English.

Zyski spółek

ANSA English zauważa, że banki i spółki energetyczne osiągnęły znaczne zyski właśnie w tym roku. Minister mówił o dużych bankach i dużych spółkach sektora energetycznego, które, zgodnie z jego oświadczeniem, mają wnieść wkład do pakietu budżetowego.

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Odpowiedź ministra

Oświadczenie padło w odpowiedzi na pytanie, czy rząd zwróci się do banków i spółek energetycznych o wniesienie wkładu. Giorgetti oświadczył, że wkład wniosą wszyscy, którzy obecnie mają taką możliwość. Jego odpowiedź dotyczyła udziału podmiotów zdolnych do włączenia się do pakietu budżetowego na 2027 rok.

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