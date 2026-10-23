W Singapurze inflacja bazowa spowolniła we wrześniu do 2% rok do roku, wobec 2,2% w sierpniu. Spadek wyjaśniono wolniejszym wzrostem cen usług, towarów detalicznych i innych, a także prywatnego transportu, informuje Channel NewsAsia, powołując się na wspólne oświadczenie Urzędu Monetarnego Singapuru oraz Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu.

Dynamika cen

Wskaźnik bazowy nie uwzględnia kosztów zakwaterowania i prywatnego transportu. W ujęciu miesięcznym ceny bazowe wzrosły we wrześniu o 0,1%.

Inflacja ogólna, mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, spadła do 2,2% rok do roku po 2,3% w sierpniu. W skali miesiąca wzrosła o 0,2%.

Inflacja w sektorze usług spowolniła z 2% do 1,7% z powodu mniejszego wzrostu kosztów usług transportowych i głębszego spadku cen telekomunikacji. Tempo wzrostu cen towarów detalicznych i innych zmniejszyło się z 1,8% do 1,2%: ceny mebli spadły, a odzież drożała wolniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inflacja prywatnego transportu obniżyła się z 7,5% do 7,1%, ponieważ ceny samochodów rosły wolniej. Jednocześnie inflacja cen energii elektrycznej i gazu utrzymała się na poziomie 8,7%.

Prognozy i ryzyka

Inflacja kosztów zakwaterowania wzrosła z 0,8% do 0,9% z powodu szybszego wzrostu czynszów. Inflacja żywności wzrosła z 2,3% do 2,4% w związku z wyższą inflacją zarówno nieprzetworzonej żywności, jak i usług gastronomicznych.

Władze oczekują, że w najbliższym czasie presja kosztów importowanych pozostanie odczuwalna z powodu wysokich cen energii i możliwego wzrostu cen żywności. W 2027 roku inflacja importowana ma osłabnąć po wygaśnięciu skutków tymczasowych zakłóceń w dostawach.

Według prognozy Urzędu Monetarnego i ministerstwa inflacja bazowa w 2026 roku wyniesie średnio od 1,5% do 2%, a w 2027 roku — od 1,5% do 2,5%. Inflację ogólną szacuje się na około 2% w 2026 roku oraz w przedziale 1,5–2,5% w 2027 roku. Za ryzyko uznano gwałtowny i długotrwały wzrost światowych cen energii lub żywności, który może zwiększyć koszty importu kraju bardziej, niż oczekiwano.

Czytaj nas na