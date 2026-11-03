W Pakistanie inflacja bazowa, obliczana z wyłączeniem niestabilnych cen żywności i energii, spowolniła w październiku do 7,5%. Było to drugie z rzędu miesięczne spowolnienie tego wskaźnika po jego szczycie na poziomie 8,8% w sierpniu, podaje The Express Tribune, powołując się na Pakistańskie Biuro Statystyki.

W miastach inflacja bazowa spadła do 7,8%, a na obszarach wiejskich — do 7,1%. Ogólna roczna inflacja w kraju wyniosła w październiku 9,6%: 9,5% w miastach i 9,8% na obszarach wiejskich.

Stopa banku centralnego

W ubiegłym tygodniu bank centralny Pakistanu podniósł stopę referencyjną do 12%, wskazując na ryzyko, że wysokie ceny żywności i energii mogą wpłynąć na inflację bazową. Różnica między nią a stopą referencyjną po październikowym spowolnieniu wzrosła do 4,5 punktu procentowego.

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Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę inflacji w Pakistanie na bieżący rok finansowy do 9,9%. To więcej niż oficjalny cel wynoszący 8,2%. Jednocześnie Komisja Planowania Pakistanu prognozuje inflację na poziomie 7,5%.

Ceny paliw i żywności

Roczny wzrost cen żywności w miastach spowolnił z 8,1% do 7,8%, a na obszarach wiejskich wyniósł 7,1%. Tempo wzrostu cen w grupie energetycznej spadło do 10,6% w miastach i do 12,1% na obszarach wiejskich.

Jednocześnie benzyna w październiku kosztowała o 42% więcej niż rok wcześniej, a ceny usług transportowych wzrosły o 27%. Taryfy za energię elektryczną wzrosły o 23%, a podatki od pojazdów silnikowych — o 39%. Wśród produktów żywnościowych najbardziej w skali roku podrożały cebula — o 82%, pszenica — o 39% oraz mąka — o 35%.

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