Firmy ze strefy euro w trzecim kwartale 2026 roku zetknęły się z bardziej rygorystycznymi warunkami kredytowania bankowego i wyższymi kosztami pożyczek. Wynika to z najnowszego badania Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego dostępu przedsiębiorstw do finansowania, informuje Cyprus Mail.

Odsetek netto firm, które zgłosiły wzrost stóp procentowych kredytów bankowych, wyniósł 46%, wobec 42% w poprzednim kwartale. Wśród dużych firm odsetek netto sięgnął 55%, podczas gdy wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyniósł 38%.

Wyższe wymogi dotyczące zabezpieczeń

Wzrosły również inne koszty finansowania, w tym opłaty, prowizje i należności: odsetek netto firm, które to zgłosiły, wyniósł 27%, choć kwartał wcześniej sięgał 31%. Jednocześnie netto 14% przedsiębiorstw zgłosiło zaostrzenie wymogów dotyczących zabezpieczeń, wobec 10% w poprzednim kwartale.

Dostępność kredytów bankowych pogorszyła się bardziej, niż zmieniło się zapotrzebowanie firm na pożyczki. Netto 5% firm zgłosiło spadek dostępności kredytów, w porównaniu z 1% kwartał wcześniej. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wskaźnik ten wyniósł 5%, a dla dużych firm — 6%.

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Oczekiwania biznesu

Jednocześnie netto 2% firm wskazało na spadek zapotrzebowania na kredyty bankowe, podczas gdy w poprzednim kwartale netto 2% zgłaszało jego wzrost. Wskaźnik luki między zapotrzebowaniem na kredyty bankowe a ich dostępnością wyniósł netto 2%, wobec 3% w poprzedniej rundzie badania. Dodatnia wartość tego wskaźnika oznacza, że dostępność finansowania pogarsza się w stosunku do potrzeb biznesu.

Firmy wskazały ogólne perspektywy gospodarcze jako najważniejszy czynnik ograniczający dostęp do finansowania zewnętrznego: na ich negatywny wpływ wskazało netto 31% respondentów, wobec 29% wcześniej. Przedsiębiorstwa oczekują również, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy finansowanie zewnętrzne będzie mniej dostępne.

EBC ostrzegł, że znacząca aktualizacja próby utrudnia porównywanie poszczególnych wyników, w tym oczekiwań dotyczących cen sprzedaży, kosztów i inflacji. Badanie przeprowadzono od 26 sierpnia do 2 października 2026 roku wśród 12 822 przedsiębiorstw, z których 93% zatrudniało mniej niż 250 pracowników.

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