Członkini zarządu Koeda wezwała Bank Japonii, by nie zwlekał ze stopami — Channel NewsAsia
W czwartek, 15 października, członkini zarządu Banku Japonii Junko Koeda oświadczyła, że bank centralny nie powinien zachowywać nadmiernej ostrożności w kwestii podnoszenia stóp procentowych.
Jak podaje Channel NewsAsia, Koeda powiązała to stanowisko ze znacznym ryzykiem przyspieszenia inflacji.
W publikacji CNA zaznaczono, że pierwotnym źródłem informacji jest Reuters.
Terminowe dostosowanie stóp
Według Koedy Bank Japonii powinien terminowo dostosowywać stopy, biorąc pod uwagę obecny stan gospodarki i sytuację cenową w kraju.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Mówiła o podnoszeniu i dostosowywaniu stóp procentowych jako o decyzjach, które należy podejmować z uwzględnieniem warunków gospodarczych i cenowych.
Punkt odniesienia dla stopy neutralnej
Koeda powiedziała również, że przy podejmowaniu takich decyzji bank centralny powinien pamiętać o szacowanym przedziale neutralnej stopy procentowej.
Wygłosiła to przemówienie przed przedstawicielami biznesu w mieście Kumamoto, położonym na południu Japonii.