W czwartek, 15 października, członkini zarządu Banku Japonii Junko Koeda oświadczyła, że bank centralny nie powinien zachowywać nadmiernej ostrożności w kwestii podnoszenia stóp procentowych.

Jak podaje Channel NewsAsia, Koeda powiązała to stanowisko ze znacznym ryzykiem przyspieszenia inflacji.

W publikacji CNA zaznaczono, że pierwotnym źródłem informacji jest Reuters.

Terminowe dostosowanie stóp

Według Koedy Bank Japonii powinien terminowo dostosowywać stopy, biorąc pod uwagę obecny stan gospodarki i sytuację cenową w kraju.

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Mówiła o podnoszeniu i dostosowywaniu stóp procentowych jako o decyzjach, które należy podejmować z uwzględnieniem warunków gospodarczych i cenowych.

Punkt odniesienia dla stopy neutralnej

Koeda powiedziała również, że przy podejmowaniu takich decyzji bank centralny powinien pamiętać o szacowanym przedziale neutralnej stopy procentowej.

Wygłosiła to przemówienie przed przedstawicielami biznesu w mieście Kumamoto, położonym na południu Japonii.

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