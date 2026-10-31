Cztery największe banki Australii trzymają na nieoprocentowanych rachunkach prawie 332 mld dolarów środków klientów. Informuje o tym ABC News.

Według stanu na czerwiec Commonwealth Bank miał na takich rachunkach prawie 122 mld dolarów. Według stanu na marzec Westpac utrzymywał około 82 mld dolarów, NAB — około 67 mld, a ANZ — około 61 mld dolarów.

Warunki uzyskania wyższej stawki

Według serwisu porównującego produkty finansowe Canstar, po ostatniej podwyżce stóp przez Bank Rezerw Australii Commonwealth Bank, NAB, ANZ i Westpac podniosły maksymalne stawki na rachunkach oszczędnościowych o 0,20 lub 0,25 punktu procentowego.

Jednocześnie podwyżka ta dotyczyła tylko wybranych produktów oszczędnościowych i wiązała się z rygorystycznymi warunkami. W szczególności klienci musieli regularnie zasilać rachunek lub spełniać wymogi dotyczące wypłat. Jeśli warunki nie zostały spełnione, obowiązywała stawka podstawowa, którą banki utrzymywały na poziomie 0,10%.

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Australijska Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów w badaniu depozytów detalicznych z 2023 roku ustaliła, że ponad 70% klientów ani razu nie spełniło miesięcznych warunków uzyskania wyższej stawki.

Apele o informowanie klientów

Przedstawicielka Canstar Sally Tindall stwierdziła, że banki mogłyby aktywniej ostrzegać klientów e-mailowo lub za pomocą wiadomości pod koniec miesiąca, jeśli grozi im niespełnienie wymogów uzyskania stawki bonusowej.

Dyrektor generalny Australijskiego Stowarzyszenia Bankowego Simon Birmingham powiedział w komentarzu dla ABC News, że banki pomagają klientom korzystać z oszczędności dzięki powiadomieniom w aplikacjach i wiadomościom. Jak stwierdził, w minionym roku finansowym banki wypłaciły deponentom ponad 120 mld dolarów odsetek.

Badanie regulatora wykazało również, że w ciągu ostatnich trzech lat tylko 16% konsumentów zmieniło rachunek oszczędnościowy, a 11% — rachunek transakcyjny. Adiunktka Western Sydney University Michelle Cull zaleciła regularne sprawdzanie produktów bankowych i uważne czytanie ich warunków, w tym uwzględnianie ograniczonego okresu obowiązywania stawek wstępnych.

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