Bank Państwowy Pakistanu opublikował do konsultacji publicznych projekt zasad otwartej bankowości. Dokument ma wspierać rozwój innowacji, wzmacniać konkurencję oraz rozszerzać dostęp do efektywnych cyfrowych usług finansowych zorientowanych na potrzeby klientów, informuje Dawn.

Udostępnianie danych za zgodą klienta

Zgodnie z zamysłem regulatora zasady mają zapewnić klientom większą kontrolę nad ich danymi finansowymi. Przewidują bezpieczne udostępnianie informacji za zgodą użytkownika, a także możliwość inicjowania płatności biznesowych za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług.

Projekt zobowiązuje instytucje prowadzące rachunki klientów do zapewnienia dostępu do danych i usług inicjowania płatności, jeśli klient wyraził zgodę. Jednocześnie muszą one przestrzegać wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony konsumentów.

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Ochrona danych i dostęp do finansowania

Bank Państwowy Pakistanu poinformował, że dane klientów uzyskane zgodnie z tymi zasadami będą przechowywane i przetwarzane w Pakistanie. Wyjątek jest możliwy, jeśli dane są przechowywane lub przetwarzane przez dostawcę usług chmurowych zgodnie z Ramami outsourcingu na rzecz dostawców usług chmurowych.

Regulator oczekuje, że otwarta bankowość ułatwi cyfrowe płatności między przedsiębiorstwami oraz płatności konsumentów na rzecz przedsiębiorstw. Dane klientów i ich historia transakcji mogą również zostać wykorzystane do alternatywnej oceny zdolności kredytowej, co ma rozszerzyć dostęp do finansowania dla handlowców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt zasad zawiera zabezpieczenia dotyczące ochrony danych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom oraz ochrony praw konsumentów. W trakcie konsultacji regulator zwrócił się o opinie do instytucji finansowych, firm fintech, dostawców technologii, grup konsumenckich, środowiska akademickiego i społeczeństwa.

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