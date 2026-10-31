W Kalifornii ekonomiści Owen Zidar z Uniwersytetu Princeton i Eric Zwick ze Szkoły Biznesu Bootha Uniwersytetu Chicagowskiego uważają, że zniesienie ograniczeń Prop 13 dotyczących podatku od nieruchomości mogłoby zapewnić stanowi większe wpływy niż proponowany jednorazowy podatek dla miliarderów. Fortune informuje o tym, powołując się na ich artykuł w The New York Times.

Ograniczenia obowiązują od 1978 roku

Wyborcy w Kalifornii zatwierdzili Proposition 13 w 1978 roku. Ustawa ta ograniczyła podatek od nieruchomości do poziomu 1% wartości oszacowanej, dopuściła coroczny wzrost nie większy niż 2% oraz przewidziała ponowną wycenę do wartości rynkowej wyłącznie po sprzedaży lub istotnej przebudowie nieruchomości.

Po przyjęciu Prop 13 stan zaczął w większym stopniu opierać się na podatkach dochodowych, w tym podatkach od zysków kapitałowych. W Kalifornii obowiązuje najbardziej progresywny w USA system opodatkowania dochodów, a najwyższa krańcowa stawka wynosi 13,3%. Najbogatszy 1% podatników zapewnia do połowy dochodów stanu, przez co budżet zależy od wahań na giełdzie.

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Porównanie z Teksasem

Według szacunków Zidara i Zwicka właściciele nieruchomości mieszkalnych w Kalifornii płacą średnio podatek w wysokości 0,8%, co przyniosło stanowi 100 mld dolarów w roku fiskalnym 2025. W Teksasie średni wskaźnik wynosi 2%.

Zdaniem ekonomistów zrównanie podatku w Kalifornii z poziomem teksańskim ponad dwukrotnie zwiększyłoby łączne wpływy z podatku od nieruchomości mieszkalnych. Prognozują oni również, że mogłoby to obniżyć ceny mieszkań o około 13%.

Jednocześnie wyborcy w Kalifornii mają wkrótce rozpatrzyć Proposition 40. Inicjatywa przewiduje jednorazowy podatek równoważny 5% aktywów mieszkańców posiadających majątek przekraczający 1 mld dolarów. Związek zawodowy promujący tę propozycję twierdzi, że może ona przynieść 100 mld dolarów na zrekompensowanie federalnych cięć wydatków na opiekę zdrowotną. Krytycy ostrzegają przed możliwym negatywnym wpływem na startupy i odpływem zamożnych osób ze stanu.

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