W Nowym Jorku w USA japoński jen umocnił się w czwartek na rynkach walutowych o 0,51% — do 157,33 jena za dolara. Inwestorzy zwiększyli popyt na aktywa bezpiecznej przystani z powodu niestabilności rynków akcji, wysokich cen ropy w związku z przedłużającą się wojną na Bliskim Wschodzie oraz wątpliwości dotyczących przyszłej rentowności inwestycji w sztuczną inteligencję, informuje Channel NewsAsia, która opublikowała materiał Reutersa.

Ropa i obawy dotyczące SI

Ropa Brent wzrosła do najwyższego poziomu od maja po nowych atakach Huti w Arabii Saudyjskiej. Spotęgowało to obawy przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz możliwymi zakłóceniami w dostawach ropy z ważnego regionu eksportowego.

Chris Scicluna, szef badań ekonomicznych w Daiwa Capital Markets, zauważył, że rynki są nerwowe z powodu sztucznej inteligencji, ropy i sytuacji we Francji, co spowodowało pewną awersję do ryzyka wśród inwestorów. Frank szwajcarski, również tradycyjnie uznawany za walutę bezpiecznej przystani, prawie się nie zmienił i wynosił 0,824 franka za dolara.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Presja na euro

Indeks dolara, który śledzi kurs amerykańskiej waluty wobec koszyka innych walut, wzrósł o 0,14% — do 101,82. Euro straciło 0,3% — do 1,1198 dolara. Obawy dotyczące napięć społecznych we Francji i pogorszenia jej perspektyw fiskalnych przeważyły nad niepokojem inwestorów związanym z SI i zwiększyły presję na europejską walutę.

Różnica między rentownościami 10-letnich obligacji rządowych Francji i Niemiec osiągnęła 177,7 punktu bazowego — najwięcej od 2011 roku. Funt szterling osłabił się o 0,18% do 1,337 dolara, a dolar australijski o 0,21% do 0,7012 dolara. Bitcoin spadł o 3,2% — do 81 929 dolarów.

Czytaj nas na