Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zaktualizował wytyczne dotyczące przypadków, w których spółki notowane na giełdzie mogą opóźnić ujawnienie informacji poufnych. Zmiany mają dostosować zalecenia regulatora do nowych przepisów UE, uprościć wymogi dotyczące ujawniania danych, a jednocześnie zachować ochronę inwestorów i integralność rynków finansowych, informuje Cyprus Mail.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez unijny Akt o dopuszczaniu do obrotu, pośrednie etapy przedłużających się procesów nie muszą już być ujawniane jako informacje poufne przed zakończeniem samego procesu. Ujawnienie będzie wymagane, gdy nastąpi ostateczne zdarzenie lub okoliczność w ramach takiego procesu. Przykłady odpowiednich procesów określono w akcie delegowanym Komisji Europejskiej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym UE w lipcu 2026 roku.

Nowe podstawy opóźnienia

Zaktualizowane wytyczne zawierają dodatkowe przykłady okoliczności, które mogą uzasadniać opóźnienie ujawnienia informacji. Należą do nich prośba organu publicznego o nieujawnianie danych, potrzeba zebrania przez spółkę dodatkowych informacji oraz ryzyko, że ujawnienie szczegółów wrażliwych z handlowego punktu widzenia zaszkodzi możliwościom biznesowym.

Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami ESMA dodał również przykłady dotyczące powołania członka organu zarządzającego spółki lub menedżera na kluczowe stanowisko. Kolejny przykład dotyczy opóźnienia ujawnienia informacji poufnych między spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

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Warunki dla spółek

Regulator usunął wcześniejsze postanowienia, zgodnie z którymi opóźnienie nie powinno wprowadzać opinii publicznej w błąd. Wymóg ten usunięto z unijnego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) w wyniku zmian wprowadzonych przez Akt o dopuszczaniu do obrotu. Zamiast tego spółka musi ocenić, czy informacja, której tymczasowo nie zamierza ujawnić, nie jest sprzeczna z jej ostatnim publicznym oświadczeniem lub innym komunikatem w tej samej sprawie.

Istnienie uzasadnionego interesu jest tylko jednym z trzech warunków opóźnienia ujawnienia informacji. Spółka musi także zapewnić zgodność informacji z jej najnowszymi publicznymi komunikatami oraz zachować jej poufność. ESMA podkreślił, że natychmiastowe ujawnienie pozostaje zasadą ogólną, a podstawy opóźnienia należy interpretować wąsko. Informację należy ujawnić, gdy tylko okoliczności uzasadniające opóźnienie przestaną mieć zastosowanie lub gdy poufności nie będzie można już zagwarantować.

Lista uzasadnionych powodów opóźnienia nie jest wyczerpująca, jednak spółki muszą oceniać okoliczności każdego przypadku i spełniać wszystkie wymogi prawne. Jeżeli informacja dotyczy samodzielnego zdarzenia lub końcowego etapu przedłużającego się procesu, mechanizm opóźnienia można zastosować pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków. Zaktualizowane wytyczne zaczną obowiązywać w dniu ich publikacji na stronie internetowej ESMA we wszystkich językach urzędowych UE.

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