W USA kontrakty futures na indeksy giełdowe oraz rynki azjatyckie spadły po pojawieniu się pierwszych wyników wyborów w połowie kadencji, które wskazywały na prawdopodobny znaczący sukces Partii Demokratycznej. Jak informuje The National, kontrakty futures na S&P 500 straciły 1,06%, na Nasdaq 100 — 1,9%, a na Dow Jones — 0,7%.

Reakcja rynków

Dolar amerykański osłabił się wobec walut państw G10. Jednocześnie amerykańskie obligacje skarbowe zdrożały: rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o siedem punktów bazowych, do 4,89%, wynika z danych Bloomberga.

Starszy strateg Nomura Holdings Andrew Ticehurst oświadczył, że wczesne doniesienia i rynki prognostyczne wskazywały na rosnące prawdopodobieństwo „niebieskiej fali” — dużego zwycięstwa wyborczego Partii Demokratycznej. Według niego taki scenariusz jest zazwyczaj negatywny dla dolara i pozytywny dla amerykańskich obligacji skarbowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestorzy obawiali się, że kontrola demokratów nad Izbą Reprezentantów i wzmocnienie ich pozycji w Kongresie mogą oznaczać ostrzejsze regulacje oraz dokładniejszy nadzór nad sektorami technologicznymi, w tym firmami z branży sztucznej inteligencji. Charu Chanana, główna strateg inwestycyjna Saxo w Singapurze, zauważyła, że rynki uwzględniają możliwość silniejszego, niż oczekiwano, wyniku demokratów, który może obniżyć oczekiwania dotyczące dalszego bodźca fiskalnego.

Spadki w Azji

Indeks MSCI Asia-Pacific bez Japonii spadł o 0,5%. Południowokoreański Kospi stracił 3,6%, niwelując wcześniejszy wzrost o ponad 3%. Japoński Nikkei spadł o 3,5%, hongkoński Hang Seng — o 0,22%, a chiński Shanghai SE — o 0,21%.

Wstępne wyniki wyborów

CNN i CBS prognozowały, że demokraci zdobędą kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Do uzyskania większości musieli odebrać republikanom trzy mandaty, a pierwsze wyniki wskazały, że partia przekroczyła ten próg. Według Associated Press, według stanu na godz. 21:45 czasu waszyngtońskiego, demokraci mieli 45 prognozowanych miejsc w Senacie, republikanie — 36, a wyniki 19 wyścigów pozostawały nieznane. Demokraci potrzebują 51 miejsc, aby uzyskać większość w Senacie.

Czytaj nas na