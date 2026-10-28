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Fed USA może pozostawić stopy bez zmian przed wyborami uzupełniającymi — The Guardian

Fedir Krysztowski 28 października 2026 13:18
Fed USA może pozostawić stopy bez zmian przed wyborami uzupełniającymi — The Guardian

Amerykańska Rezerwa Federalna najprawdopodobniej nie zmieni stóp procentowych na środowym posiedzeniu, ostatnim przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu. W przypadku przerwy stopy pozostaną na jednym z najwyższych poziomów przedwyborczych od ponad 20 lat, informuje The Guardian.

Inflacja przekracza poziom docelowy

W ubiegłym miesiącu Fed podniósł stopy po raz pierwszy od 2023 roku, powołując się na rosnącą inflację. Cel banku centralnego wynosi 2%, jednak przez większą część roku roczna inflacja w USA przekraczała 3%.

We wrześniu inflacja wzrosła do 3,7% po 3,4% w sierpniu. Stopy procentowe wpływają na koszt kredytów, w tym kart kredytowych i hipotek, a także na oprocentowanie niektórych kont oszczędnościowych. W okresach wysokiej inflacji podwyżki stóp mogą spowolnić wzrost cen.

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W przededniu wyborów

Donald Trump skrytykował wrześniową podwyżkę i oświadczył, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych powinny wynosić 1% lub mniej. Kilku przedstawicieli kierownictwa Fed w ostatnich tygodniach dopuszczało możliwość przerwy, choć większość ekonomistów Fed prognozuje jeszcze jedną podwyżkę przed końcem roku.

Nicholas Economides, profesor ekonomii w Stern School of Business Uniwersytetu Nowojorskiego, uważa, że bliskość wyborów sprawia, iż radykalne działania Fed są mniej prawdopodobne. Jak powiedział, podwyżki stóp nie mogą samodzielnie wyeliminować inflacji wywołanej zakłóceniami w podaży towarów i w takich warunkach mogą spowolnić gospodarkę.

Jak zauważa publikacja, wzrost cen w tym roku w dużej mierze wiązany jest z wojną na Bliskim Wschodzie z Iranem oraz zamknięciem Cieśniny Ormuz. Na początku tygodnia cena ropy na krótko przekroczyła 117 dolarów za baryłkę, co było najwyższym poziomem od ponad sześciu miesięcy.

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