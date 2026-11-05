W Karaczi przewodniczący Federalnego Urzędu Dochodów Pakistanu (FBR) Rashid Mahmood Langrial oświadczył, że rząd kraju zamierza stopniowo znieść podatek dodatkowy. Jak podaje Dawn, stawka tego podatku została już obniżona o dwa punkty procentowe.

Stopniowe znoszenie podatku

Według Langriala prace nad stopniową likwidacją podatku dodatkowego już się rozpoczęły. Występując przed członkami Stowarzyszenia Handlu i Przemysłu Korangi (Kati), podkreślił, że FBR dąży do udoskonalenia systemu podatkowego i ułatwienia współpracy z biznesem.

Szef FBR ogłosił również zamiar otwarcia biura urzędu w stowarzyszeniu Kati. Ma ono zajmować się kwestiami podatkowymi przemysłowców w strefie przemysłowej Korangi. Ponadto FBR planuje rozszerzyć działalność swojej służby wsparcia z Karaczi na Sukkur.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwestie importu i kontroli

Langrial poinformował, że urząd będzie konsultował z zainteresowanymi stronami niedociągnięcia systemu importu surowców. Według komunikatu prasowego Kati FBR przeprowadzi także spotkania w celu rozwiązania problemów handlu transgranicznego, z którymi boryka się przemysł skórzany.

Osobno omówił możliwość wprowadzenia dla sektora farmaceutycznego modelu podobnego do stosowanego przez Pakistański Urząd Regulacji Leków, aby zwiększyć skuteczność systemu Track and Trace. Langrial wezwał przedstawicieli przemysłu i biznesu do współpracy z FBR w wykrywaniu i powstrzymywaniu uchylania się od płacenia podatków.

Czytaj nas na