W Japonii minister finansów Satsuki Katayama oświadczyła, że władze są gotowe podjąć działania w przypadku nieuporządkowanych lub nadmiernie spekulacyjnych ruchów na rynku walutowym. Jak powiedziała, Tokio często koordynuje działania i omawia sytuację z Waszyngtonem.

Koordynacja z USA

Katayama podkreśliła, że Japonia będzie działać zgodnie ze wspólnym oświadczeniem ze stroną amerykańską. Powiedziała to przed wyborami połówkowymi w USA, które mają rozstrzygnąć o kontroli nad obiema izbami Kongresu.

Jak informuje The Japan Times, sondaże i rynki prognoz wskazywały na prawdopodobne przejęcie przez Demokratów kontroli nad Izbą Reprezentantów, podczas gdy wynik rywalizacji o Senat pozostawał mniej określony. Gazeta zaznaczyła, że pełna kontrola Demokratów nad Kongresem mogłaby ograniczyć agendę fiskalną prezydenta USA Donalda Trumpa oraz wpłynąć na rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, dolara i kurs jena.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kurs jena

Minister powiedziała również, że obawy związane ze słabością japońskiej waluty podzielają Trump i premier Japonii Sanae Takaichi. Odniosła się do ich rozmowy podczas szczytu przywódców we wrześniu i zaznaczyła, że sytuacja rynkowa poprawiła się w porównaniu z okresem, gdy kurs przekraczał 160 jenów za dolara.

W poniedziałek rano w Tokio japońska waluta była notowana na poziomie około 157,84 jena za dolara. Katayama podkreśliła, że dla japońskich władz ważne jest niedopuszczenie do nadmiernej zmienności, spekulacyjnych transakcji i nieuporządkowanych ruchów na rynku.

Czytaj nas na