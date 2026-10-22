W Japonii inwestorzy piąty tydzień z rzędu sprzedawali zagraniczne obligacje, co stanowi najdłuższą serię sprzedaży od czterech lat. Rosnąca rentowność japońskich obligacji rządowych skłania uczestników rynku do ponownego rozważenia alokacji aktywów na korzyść rynku krajowego, informuje Channel NewsAsia.

Sprzedaż zagranicznych papierów wartościowych

Według danych japońskiego Ministerstwa Finansów, do 17 października japońscy inwestorzy sprzedali netto zagraniczne obligacje długoterminowe o wartości 161,6 mld jenów, czyli około 1,02 mld dolarów. Był to najniższy tygodniowy wolumen sprzedaży w obecnej pięciotygodniowej serii. Sprzedali także krótkoterminowe zagraniczne bony o wartości 156,9 mld jenów.

W ciągu pięciu tygodni wartość netto sprzedaży zagranicznych obligacji długoterminowych osiągnęła około 3,43 bln jenów. Od początku roku wynosi ona 5,18 bln jenów — to najwyższy wynik dla analogicznego okresu od 2022 roku.

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Zmiana priorytetów inwestycyjnych

Rentowność bazowych dziesięcioletnich japońskich obligacji rządowych wzrosła od początku roku o ponad 80 punktów bazowych. Jednocześnie niedawny popyt na bezpieczne aktywa oddalił ją od trzydziestoletniego maksimum odnotowanego w październiku.

Tempo sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych spowolniło po spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji rządowych spadła o około 27 punktów bazowych od 24,5-letniego maksimum wynoszącego 5,3645%.

Japońskie banki były w tym roku głównymi sprzedawcami zagranicznych obligacji. Firmy ubezpieczeń na życie natomiast deklarowały zamiar utrzymania lub zwiększenia zakupów krajowych obligacji w drugiej połowie roku fiskalnego. Jednocześnie japońscy inwestorzy kupili netto zagraniczne akcje o wartości 128,3 mld jenów, a nierezydenci trzeci tydzień z rzędu kupowali japońskie obligacje długoterminowe — za 1,45 bln jenów.

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