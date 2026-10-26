26 października Indonezja ogłosiła nowe środki mające przeciwdziałać możliwym manipulacjom na rynku akcji. Indonezyjska Giełda Papierów Wartościowych planuje włączyć niezależnych członków do komitetu sporządzającego listę akcji o wysokiej koncentracji własności, informuje Channel NewsAsia.

Niezależni członkowie komitetu

Oprócz przedstawicieli organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w skład komitetu mają wejść indonezyjscy naukowcy oraz F. Chapman Taylor jako przedstawiciel zagranicznych inwestorów. Taylor był wcześniej partnerem w firmie inwestycyjnej Capital Group, a obecnie doradza indonezyjskiemu funduszowi państwowemu Danantara.

Szef nadzoru nad rynkiem kapitałowym w regulatorze finansowym Hasan Fawzi wezwał giełdę do wzmocnienia mechanizmów i metodologii monitorowania handlu. Chodzi w szczególności o wykrywanie nietypowych transakcji, skoordynowanego handlu oraz szybkie reagowanie na takie przypadki.

Dochodzenia i blokowanie rachunków

Według prezesa Indonezyjskiej Giełdy Papierów Wartościowych Jeffreya Hendrika, od listopada giełda będzie wszczynać dochodzenia w przypadku wykrycia możliwego skoordynowanego handlu mającego na celu manipulowanie cenami akcji. Będzie też mogła zamrażać rachunki inwestorów budzących podejrzenia.

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Wcześniej giełda głównie ostrzegała inwestorów o nietypowej aktywności rynkowej w razie gwałtownych wahań cen akcji, żądała wyjaśnień od spółki, a następnie mogła tymczasowo zawiesić obrót jej papierami.

W ubiegłym tygodniu giełda poinformowała również, że od 2 listopada będzie wykluczać z głównego indeksu w Dżakarcie akcje spółek o wysokiej koncentracji własności. Obecna lista obejmuje 80 spółek.

Reakcja na ostrzeżenie MSCI

Wcześniej w październiku MSCI oświadczyła, że może przenieść indonezyjski rynek do kategorii standalone z powodu, jej zdaniem, niewystarczających środków przeciwko skoordynowanemu handlowi i nieprzejrzystości transakcji. Obecnie MSCI zalicza Indonezję do rynków wschodzących. Ostrzeżenie wywołało największą w historii kraju dwudniową wyprzedaż akcji 16 i 19 października, po której główny indeks spadł do najniższego poziomu od 2020 roku, a następnie się odbił.

Indonezja przedłużyła także do czerwca 2027 roku obowiązywanie zasady, która pozwala spółkom skupować własne akcje bez zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jednocześnie takie transakcje muszą spełniać wymogi dotyczące minimalnego udziału akcji w wolnym obrocie.

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