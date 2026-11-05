Inflacja na Filipinach osiągnęła 7,8% — Channel NewsAsia

Roczna inflacja na Filipinach osiągnęła w październiku 7,8%, co było najwyższym poziomem od 44 miesięcy. Jednym z głównych czynników były wysokie ceny paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, informuje Channel NewsAsia.

Nowy wskaźnik przekroczył prognozę analityków na poziomie 7,6%. Ostatni raz wyższą inflację w kraju odnotowano w lutym 2023 roku, kiedy wynosiła ona 8,6%.

Wzrost kosztów transportu

Główny statystyk Filipin Dennis Mapa oświadczył, że kluczową przyczyną przyspieszenia inflacji w październiku był wzrost kosztów transportu o 20% w porównaniu z wrześniem.

Filipiny są zależne od importu ropy, dlatego wzrost światowych cen energii znacząco wpływa na koszty krajowe. Dodatkowym czynnikiem był spadek kursu filipińskiego peso do rekordowo niskich poziomów, co zwiększyło koszty transportu, produkcji energii elektrycznej i dostaw żywności.

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Reakcja banku centralnego

Od początku roku inflacja na Filipinach wynosi 5,6%, co przekracza rządowy przedział docelowy od 2% do 4%. Mapa wskazał również na zagrożenia dla dostaw żywności spowodowane suchym okresem El Niño oraz dalszym wzrostem cen surowców energetycznych.

Dwa tygodnie przed publikacją danych bank centralny kraju podniósł główną stopę procentową o 50 punktów bazowych — do 5,50%. Regulator wyjaśnił tę decyzję potrzebą zaostrzenia polityki pieniężnej ze względu na szerszą presję cenową i ryzyko dalszego wzrostu inflacji.

W ubiegłym tygodniu peso spadło do 64 peso za dolara amerykańskiego. Prezydent Ferdinand Marcos wezwał obywateli, by nie panikowali, i powiązał problemy z kursem walutowym ze wzrostem cen ropy. Oświadczył, że kraj ma wystarczające rezerwy walutowe i narzędzia do ochrony peso.

Gospodarka Filipin wzrosła w okresie od kwietnia do czerwca o 2,3%, co było najniższym wynikiem od czwartego kwartału 2009 roku, nie licząc lat pandemii.

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