W Szwecji inflacja mierzona wskaźnikiem CPIF spowolniła w październiku do 1,1%, wynika ze wstępnego szacunku Szwedzkiego Urzędu Statystycznego. CPIF to wskaźnik cen konsumpcyjnych bez uwzględnienia wpływu stóp procentowych. We wrześniu wskaźnik wynosił 1,5%, a cel Riksbanku to 2%.

Wskaźnik był niższy od oczekiwań rynku

Jak informuje The Local Sweden, rynek oczekiwał, że inflacja w październiku wyniesie 1,4%. O takiej prognozie informowała agencja Bloomberg. Faktyczny wskaźnik okazał się niższy od oczekiwań uczestników rynku.

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Inflacja bazowa również spadła

Inflacja bez uwzględnienia cen energii również spowolniła — z 0,5% we wrześniu do 0,1% w październiku.

Nowe dane opublikowano dzień po tym, jak Riksbank podjął decyzję o podniesieniu głównej stopy procentowej do 2%. W materiale zaznaczono, że październikowe spowolnienie inflacji było szybsze, niż prognozował rynek.

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