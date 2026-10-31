W Kenii roczna inflacja w październiku 2026 roku przyspieszyła do 7,3%, wobec 6,8% we wrześniu. To najwyższy wskaźnik od lipca 2023 roku — informuje The Rio Times, powołując się na Narodowe Biuro Statystyczne Kenii.

Paliwo i żywność stały się głównymi czynnikami

W ciągu roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 10,2%, a usługi transportowe podrożały o 17,1%. Koszty mieszkania, wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw wzrosły o 3,7%. Łącznie kategorie te stanowią ponad 57% koszyka konsumpcyjnego monitorowanego przez urząd statystyczny.

Od września do października olej napędowy podrożał o 4,4%, benzyna o 6%, a nafta używana do gotowania i oświetlenia — o 14,7%. Koszty transportu wzrosły w ciągu miesiąca o 1,7%, co było największym miesięcznym wzrostem wśród grup towarów i usług. Jednocześnie ceny krajowych przewozów lotniczych spadły o 2,6%.

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Inflacja bazowa również wzrosła

Ceny żywności ogółem wzrosły w ciągu miesiąca o 0,9%. W szczególności świeże mleko pakowane podrożało o 4,7%, ziemniaki o 2,5%, a wołowina o 0,8%. Cukier potaniał o 1,2%, a mąka kukurydziana o 1,1%.

Inflacja bazowa, z której wyłącza się niestabilne ceny surowej żywności i paliw, wyniosła w październiku 4,3%. Inflacja niebazowa sięgnęła 15,1%. Bank Centralny Kenii 7 października pozostawił stopę referencyjną na poziomie 8,75%. Docelowy przedział inflacji regulatora wynosi od 2,5% do 7,5%, więc październikowy wskaźnik był o 0,2 punktu procentowego niższy od górnej granicy.

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