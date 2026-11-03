Roczna inflacja w Korei Południowej spowolniła w październiku do 2,8% z 2,9% we wrześniu. Wskaźnik niemal pokrył się z prognozą ekonomistów ankietowanych przez Reutersa, którzy oczekiwali wzrostu cen konsumpcyjnych o 2,85%, podaje Channel NewsAsia.

Dynamika cen

Według danych rządowych wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 0,2% w ujęciu miesięcznym. We wrześniu miesięczny wzrost wyniósł 0,3%.

Mimo spowolnienia tempa wzrostu cen inflacja w kraju nadal przekracza docelowy poziom Banku Korei, ustalony na 2%.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Wobec wysokich światowych cen energii i rosnącego zadłużenia gospodarstw domowych rynek oczekuje, że Bank Korei podniesie stopy w najbliższych miesiącach. Jak zaznacza źródło, regulator utrzymuje restrykcyjną politykę pieniężną, aby ograniczać presję inflacyjną.

Oddzielne badanie wykazało, że prognoza konsensusowa zakłada maksymalny poziom stopy referencyjnej na poziomie 3,5%. Uwzględnia ona jedną podwyżkę w listopadzie i kolejną — w pierwszym kwartale 2027 roku.

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