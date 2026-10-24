Centralny Bank Nigerii udzielił JP Morgan wstępnej zgody na utworzenie w kraju banku handlowego JP Morgan Merchant Bank Nigeria Limited.

Planowane usługi

Instytucja planuje świadczyć usługi bankowości hurtowej, działać na rynkach kapitałowych oraz oferować usługi doradcze. Jak informuje Premium Times Nigeria, wstępna zgoda jest pierwszym etapem procesu licencyjnego i nie oznacza uzyskania ostatecznej licencji bankowej.

Przed rozpoczęciem działalności JP Morgan musi jeszcze przejść procedury regulacyjne, w tym zarejestrować się w nigeryjskiej Komisji ds. Spraw Korporacyjnych oraz uzyskać zezwolenia operacyjne. Bank od wielu lat ma w Nigerii przedstawicielstwo.

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Kierownictwo i licencjonowanie

Bank centralny zatwierdził również kandydaturę Adedapo Olagunju na stanowisko dyrektora zarządzającego przyszłego banku. Lattera Kevin George, Nzela Chinedum Izunwanne i Said Gabriel Murtaza zostali zatwierdzeni jako dyrektorzy niewykonawczy.

Prezes Centralnego Banku Nigerii Olayemi Cardoso oświadczył, że regulator dąży do zbudowania stabilnego, konkurencyjnego i międzynarodowo powiązanego systemu finansowego, zdolnego wspierać inwestycje oraz wzrost gospodarczy.

Wcześniej Bloomberg, powołując się na poinformowane źródła, przekazał, że JP Morgan wpłacił do banku centralnego 50 mld nairów, czyli około 38 mln dolarów. Według agencji bank liczy na uzyskanie licencji do końca roku lub na początku 2027 roku, jeśli otrzyma wszystkie niezbędne zgody.

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