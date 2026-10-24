W Kenii Ministerstwo Finansów planuje zaproponować parlamentowi wprowadzenie zerowej stawki podatku dochodowego dla pracowników zarabiających do 32 333 szylingów kenijskich miesięcznie, czyli około 249 dolarów. Informuje o tym The Rio Times. Prezydent William Ruto ogłosił inicjatywę 20 października podczas obchodów Dnia Bohaterów w mieście Eldoret, a szczegóły 22 października przedstawił minister finansów John Mbadi.

Jak zmieni się opodatkowanie

Obecnie pracownicy w Kenii płacą 10% podatku od pierwszych 24 000 szylingów miesięcznego dochodu oraz 25% od kolejnych 8 333 szylingów. Jednocześnie od naliczonego podatku odlicza się miesięczną ulgę podatkową w wysokości 2 400 szylingów.

Zgodnie z obecnymi zasadami pracownik z pensją 32 333 szylingów płaci 2 083 szylingi podatku miesięcznie. Jeśli inicjatywa zostanie przyjęta, nie będzie płacił podatku dochodowego, a miesięczna ulga podatkowa zostanie zniesiona. Stawki 25%, 30%, 32,5% i 35% dla wyższych dochodów mają zostać utrzymane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Projekt ustawy musi zostać rozpatrzony przez parlament

Według publikacji nowe podejście może dodatkowo zwolnić z podatku 362 846 pracowników sektora formalnego. Ministerstwo Finansów ma przedłożyć projekt ustawy parlamentowi w tygodniu rozpoczynającym się 26 października 2026 roku. Następnie dokument rozpatrzy parlamentarna Komisja Finansów i Planowania, po czym musi on zostać poparty przez deputowanych i podpisany przez prezydenta.

Do zakończenia procedury legislacyjnej pracodawcy będą nadal potrącać podatek z wynagrodzeń zgodnie z obecnymi zasadami ustanowionymi w ustawie finansowej z 2023 roku. Pakiet zmian przewiduje również zniesienie opłaty skarbowej za transakcje dotyczące gruntów o wartości do 1 mln szylingów oraz 25-procentowego cła na import telefonów komórkowych.

Czytaj nas na