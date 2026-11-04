Cypr będzie zabiegał o przedłużenie obowiązywania obniżonych stawek akcyzy na paliwo silnikowe do marca 2027 roku. Po posiedzeniu rządu poinformował o tym minister finansów Makis Keravnos, podaje Cyprus Mail.

Obecna obniżka akcyzy ma zakończyć się pod koniec listopada. Według Keravnosa kwestia jej przedłużenia zostanie przedstawiona rządowi do rozpatrzenia. Władze codziennie monitorują również ceny i koszty życia, oceniając, które grupy obywateli mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.

Wpływy z VAT

Keravnos odrzucił twierdzenia o tak zwanym inflacyjnym VAT. Jego zdaniem wzrost wpływów z podatku od wartości dodanej jest związany przede wszystkim ze zwiększeniem konsumpcji, a nie ze wzrostem obciążeń podatkowych wskutek inflacji.

Minister oświadczył, że rząd obniżył VAT na szereg towarów pierwszej potrzeby, energię elektryczną i inne produkty energetyczne. Wyższy poziom konsumpcji powiązał z posiadaniem przez ludność dochodów do swobodnego dysponowania, w tym dzięki polityce społecznej państwa.

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Rezerwy i kryzys energetyczny

Minister finansów bronił także polityki fiskalnej rządu po ogłoszeniu nadwyżki budżetowej. Według niego zgromadzone rezerwy i zmniejszenie długu publicznego pomagają Cyprowi przeciwstawiać się niepewności gospodarczej i geopolitycznej oraz utrzymywać inwestycyjny rating kredytowy.

Jako przykłady wykorzystania rezerw Keravnos wskazał wydatki w wysokości kilku milionów euro na reakcję na wybuch pryszczycy i pożary lasów w rejonie Limassolu. Jak zaznaczył, wydatki te nie były przewidziane w pierwotnym budżecie.

Keravnos przyznał, że kryzys energetyczny w Europie i na świecie nadal podnosi koszty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz przyczynia się do inflacji. Poinformował również, że Cypr oczekuje odpowiedzi Komisji Europejskiej na wniosek o dalsze obniżenie specjalnej akcyzy na paliwo opałowe.

Osobno minister oświadczył, że 23% budżetu państwa przeznaczono na politykę społeczną. Zaprzeczył cięciom inwestycji publicznych i wyjaśnił opóźnienia w realizacji części projektów infrastrukturalnych problemami odziedziczonymi przez obecną administrację.

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