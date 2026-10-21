Cypr odnotował w drugim kwartale 2026 roku największy wśród państw Unii Europejskiej kwartalny spadek relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto. Wskaźnik obniżył się z 51,5% w pierwszym kwartale do 48,5%, poinformował Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

Dynamika zadłużenia Cypru

W porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku relacja długu publicznego Cypru do PKB zmniejszyła się o 9,5 punktu procentowego, z 58,1%. Pod koniec czerwca dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych kraju wynosił 19,2 mld euro. Pod koniec marca wynosił 20,03 mld euro, a rok wcześniej — 21,7 mld euro.

Pod względem rocznego tempa spadku wskaźnika zadłużenia Cypr zajął drugie miejsce w UE po Grecji. W Grecji relacja długu do PKB zmniejszyła się w ciągu roku o 11,2 punktu procentowego. Dalej znalazły się Słowenia i Portugalia, gdzie wskaźnik spadł odpowiednio o 4,5 i 3,4 punktu procentowego.

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Skorygowana sezonowo nadwyżka budżetowa Cypru w drugim kwartale wyniosła 3,3% PKB, czyli o 0,5 punktu procentowego mniej niż w pierwszym kwartale. W 2025 roku dług publiczny kraju oszacowano na 20,05 mld euro, czyli 52,3% PKB, a nadwyżka budżetowa osiągnęła 3,6% PKB.

Wskaźnik zadłużenia UE wzrósł

Jednocześnie średni poziom długu publicznego w UE wzrósł w drugim kwartale do 82,9% PKB wobec 82,5% kwartał wcześniej. W strefie euro wskaźnik wzrósł z 88,4% do 88,8% PKB. W ujęciu rocznym relacja długu do PKB w UE wzrosła z 81,4%, a w strefie euro — z 87,3%.

Najwyższy poziom długu publicznego pod koniec czerwca miała Grecja — 140,8% PKB. Za nią znalazły się Włochy z 139,9%, Francja ze 119,1%, Belgia ze 110,2% i Hiszpania ze 101,4%. Najniższe wskaźniki odnotowano w Estonii — 26,1% PKB, Danii — 27,1%, Luksemburgu — 28,2% i Bułgarii — 28,7%.

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